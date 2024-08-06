В ПФУ показали, как узнать размер будущей пенсии: сумма может удивить многих

Для предварительного расчета пенсии в Украине можно воспользоваться онлайн-сервисом "Пенсионный калькулятор" или обратиться в Сервисный центр Пенсионного фонда (ПФУ). Действующая формула расчета пенсий остается несправедливой для многих украинцев, поэтому значительная часть пенсионеров получает выплаты менее 5 тысяч гривен.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. В Украине существует несколько способов, как можно сделать предварительный расчет пенсии, чтобы иметь представление о размере выплат.

Одним из наиболее удобных и доступных методов есть использование онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор" на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Сервис позволяет определить прогнозный размер пенсии по возрасту в соответствии с нормами действующего законодательства.

Кроме этого, он дает возможность посчитать имеющийся страховой стаж, если ввести данные о трудовой деятельности до 1 января 2004 года и определить возможный возраст выхода на пенсию. Пользователь может добавить сведения о тех периодах своей трудовой деятельности, которые в настоящее время в Фонде отсутствуют, что делает расчет еще более точным. Преимущества сервиса:

доступность: сервис доступен онлайн, позволяющий произвести расчет в удобное для вас время;

сервис доступен онлайн, позволяющий произвести расчет в удобное для вас время; точность: калькулятор учитывает все необходимые данные для точного прогноза размера пенсии;

калькулятор учитывает все необходимые данные для точного прогноза размера пенсии; информативность: сервис предоставляет полную информацию о страховом стаже и предполагаемом возрасте выхода на пенсию.

Кроме онлайн-сервиса ,предварительный расчет размера пенсии можно получить непосредственно в Сервисном центре Пенсионного фонда. Специалист оперативно проверит право на назначение будущей пенсии и вычислит ее ориентировочный размер по данным персонифицированного учета и электронной трудовой книжки. Процесс расчета:

проверка данных: специалист проверяет вашу трудовую деятельность и страховой стаж;

специалист проверяет вашу трудовую деятельность и страховой стаж; расчет пенсии: используется действующая формула для предварительного расчета пенсии;

используется действующая формула для предварительного расчета пенсии; результат: после завершения расчета формируется протокол о назначении пенсии или об отказе в ее назначении, а также дополнительно формируются расчеты страхового стажа.

При исчислении предыдущего размера пенсии следует учитывать несколько важных аспектов. А именно:

действующее законодательство: расчет производится в соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции, действующей на момент проведения расчета;

расчет производится в соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции, действующей на момент проведения расчета; индивидуальный коэффициент: вычисляется на момент проведения расчета;

вычисляется на момент проведения расчета; средняя зарплата: используется показатель средней зарплаты, применяемый при назначении пенсии на текущую дату обращения;

используется показатель средней зарплаты, применяемый при назначении пенсии на текущую дату обращения; страховой стаж: учитывается страховой стаж, который может быть приобретен до достижения пенсионного возраста.

Примеры расчета

В Украине 62,6% людей получают пенсию в размере менее 5 тысяч гривен. Это обусловлено действующей формулой расчета пенсии, не позволяющей получать значительную пенсию даже со сравнительно высокой зарплатой. После снижения ЕСВ в 2015 году поступления в Пенсионный фонд упали, а уже в 2017 пришлось пересмотреть формулу расчета пенсии, что привело к снижению размера пенсий.

средняя зарплата и 35 лет стажа: пенсия составляет 4,7 тыс. грн. К 2017 году это было бы 7,1 тыс. грн;

пенсия составляет К 2017 году это было бы зарплата 10 тыс. грн при стаже 35 лет: пенсия будет на уровне 3314 грн.;

пенсия будет на уровне зарплата 15 тыс. грн: пенсия составит 4228,2 грн.;

пенсия составит зарплата свыше 33 тыс. грн: можно получить пенсию 9491,5 грн.

Согласно нормативам Международной организации труда, достаточной считается пенсия, размер которой составляет 40% привычного заработка. Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 5 401,5 грн. На такую выплату можно претендовать с 35-ю годами стажа.

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