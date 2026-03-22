В одном из городов Украины подскочили цены на аренду жилья: сколько теперь стоит

Во Львов средняя аренда однокомнатной квартиры составляет около 18 тысяч гривен, при этом самые дорогие районы – Сиховский и Шевченковский (до 19 900 грн), а самые дешевые – Лычаковский и Галицкий (от 15 400 грн). Двухкомнатное жилье в среднем стоит около 21 тысячи гривен, а цены существенно различаются в зависимости от района города.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья во Львове составляет около 18 тысяч гривен в месяц. Впрочем, в зависимости от района цены могут существенно отличаться:

дороже всего в Сиховском и Шевченковском районах около 19 900 грн;

немного дешевле во Франковском районе примерно 18 000 грн;

еще доступнее в Железнодорожном районе – 17 700 грн;

самые низкие цены в Галицком (16 400 грн) и Лычаковском районах (примерно 15 400 грн).

Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми вариантами может достигать нескольких тысяч гривен ежемесячно. В сегменте двухкомнатного жилья средняя цена во Львове составляет около 21 тысячи гривен. Однако и здесь наблюдается четкая дифференциация:

лидером по ценам является Шевченковский район – 24 300 грн;

далее следуют Лычаковский район и Галицкий район – 22 100 грн;

во Франковском районе – 20 000 грн;

в Железнодорожном районе – 19 500 грн;

самые дешевые варианты в Сиховском районе – 18 000 грн.

Интересно, что районы, которые являются самыми дорогими для однокомнатных квартир, не всегда остаются такими же в сегменте большего жилья. Рынок трехкомнатных квартир менее прозрачен из-за ограниченного количества предложений. Известно, что во Франковском районе средняя аренда такого жилья составляет около 28 800 гривен в месяц.

В других районах данных пока недостаточно, что свидетельствует о низкой ликвидности или ограниченном количестве сделок в этом сегменте. Несмотря на значительную разницу между районами, общая картина рынка остается относительно стабильной. Основные тенденции:

однокомнатные квартиры подорожали за год примерно на 7%, но за последние полгода подешевели на 4%;

двухкомнатные прибавили около 7,7% в годовом измерении, однако потеряли более 8% за полгода;

трехкомнатные показали самый динамичный рост – более 21% за год, хотя в краткосрочной перспективе цены колеблются.

Эксперты не прогнозируют резкого роста цен в ближайшее время, пока отсутствуют сильные драйверы, которые могли бы существенно подтолкнуть рынок вверх. Возможны лишь точечные изменения – подорожание ликвидных объектов и колебания в сегменте доступного жилья;

Хотя во Львове цены остаются относительно высокими, в Украине все еще есть регионы с более доступной арендой. Преимущественно это города вблизи зоны боевых действий, где спрос ниже из-за рисков безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в разных украинских прифронтовых областях рынок жилья демонстрирует неоднородную динамику. Покупка квартир дорожает, но найти покупателя все труднее. Больше всего за год недвижимость подорожала в Харьковской (+18%) и Сумской (+15%) областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!