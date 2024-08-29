В НБУ рассказали, могут ли банки штрафовать клиентов за нарушение финансового мониторинга: о чем следует знать

Национальный банк заявил о том, что банки не могут наказывать клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. При этом банк вправе прекратить сотрудничество с клиентом.

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"Законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взысканию за это "штрафа". То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга", - заявили в НБУ .

Напомним, ранее издание "Минфин" сообщило о том, что "банки начали с недавних пор применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы".

Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях.

В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Механизм возврата средств банком предусмотрен в пункте 6 приложения 12 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19.05.2020 № 65 (с изменениями). Банк может принимать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции.

"Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе и в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений", – добавляет НБУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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