В країні ЄС ухвалили важливе рішення щодо виплат біженцям з України: що важливо знати

Гражданам Украины и их родным официально продлят статус защиты в Германии до 4 марта 2027 года. Это означает, что беженцы будут получать выплаты от немецкого правительства еще минимум 1,5 года, если власти страны не примут новых решений

Соответствующее постановление принял немецкий Бундесрат (палата, состоящая из представителей правительств федеральных земель), о чем сообщили на сайте законодательного органа. Это решение согласуется с политикой Евросоюза и автоматически продлит действие временного вида на жительство Aufenthaltserlaubnis, поэтому подавать заявку повторно не надо будет.

Кого касается

Граждане Украины.

Члены их семей.

Лица без гражданства (Staatenlose), которые получили международную или национальную защиту в Украине до 24 февраля 2022 года.

Граждане других третьих стран (Drittstaatsangehörige), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года легально проживали в Украине и имели постоянный вид на жительство.

Права украинских беженцев в Германии

Легальное проживание после получения вида ufenthaltserlaubnis.

после получения вида ufenthaltserlaubnis. Официальный доступ к немецкому рынку труда без необходимости получения отдельного разрешения на работу.

без необходимости получения отдельного разрешения на работу. Финансовая поддержка (бюргергельд) – ежемесячные выплаты 357-563 евро, в зависимости от возраста и семейного положения.

(бюргергельд) – ежемесячные выплаты 357-563 евро, в зависимости от возраста и семейного положения. Комплексное медицинское страхование , которое покрывает лечение, больничный уход и лекарства.

, которое покрывает лечение, больничный уход и лекарства. Возможность устроить детей в школу , посещать языковые курсы и профессиональную подготовку, а также признавать украинские образовательные квалификации.

, посещать языковые курсы и профессиональную подготовку, а также признавать украинские образовательные квалификации. Доступ к интеграционным курсам для изучения немецкого языка и ознакомления с немецким обществом, культурой и правовой системой.

При этом украинцы могут свободно посещать родину без потери статуса временной защиты и социальных выплат. В то же время они должны согласовать эти поездки с местными органами социальных служб.

Также они должны сообщать властям в случае переезда в другую федеральную землю. Иначе социальные льготы могут отменить.

Также немецкое законодательство позволяет после пяти лет проживания в Германии с временной защитой можно подать заявку на постоянный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis). Но чтобы его получить, надо выполнить требования по знанию языка на уровне B1, финансовой самостоятельности и интеграции.

Как получить временную защиту в Германии

1. Зарегистрируйтесь в центре приема беженцев или в ведомстве по делам иностранцев (Ausländerbehörde).

2. Подайте пакет документов:

биометрический паспорт или ID-карту;

или ID-карту; документы, подтверждающие украинское гражданство ;

; подтверждение въезда после 24.02.2022.

3. После подачи документов выдается временный документ (Fiktionsbescheinigung), предоставляющий право пребывания, пока оформляется основное разрешение (Aufenthaltstitel).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об опросе, согласно результатам которого более 66% немецких граждан выступают против социальных выплат украинским беженцам, а 62% – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину. Правительство Германии уже готовит изменения, которые могут ограничить выплаты "бюргергельд" для новоприбывших украинцев в 2026 году.

