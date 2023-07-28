В Киеве вблизи Верховной Рады продают квартиру за 129 млн грн: сколько в ней комнат

В Киеве продают квартиру за 129,15 млн грн. Она имеет 4 комнаты и находится в доме неподалеку Верховной Рады.

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Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Согласно ему, общая площадь жилья составляет 500 "квадратов".

Жилая же площадь квартиры – 217,2 кв. м. Площадь кухни – 20,3 кв. м.

Квартира находится на 12-м из 20 этажей дома. Сам он построен из кирпича.

"Новый элитный дом, расположен в Мариинском парке на Липках. С прекрасным видом Киево-Печерской Лавры, реки Днепр и Парковой аллеи", – говорится в объявлении.

Также отмечается, что строение оснащено системой "Уютный дом". А кроме того, имеет:

4 террасы;

централизованную систему кондиционирования;

SPA-центр;

бассейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости подорожали. За последние 6 месяцев стоимость "квадрата" выросла почти на 1 500 грн – с 49 825 грн до 51 295 грн.

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