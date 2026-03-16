В Киеве существенно изменили цены на квартиры: где в столице еще можно найти доступное жилье

В Киев за последний год заметно выросли цены на жилье на вторичном рынке, средняя стоимость однокомнатной квартиры поднялась примерно на 12% и сейчас составляет около 70 тысяч долларов. Самые дорогие квартиры зафиксированы в Печерский район, тогда как наиболее доступное жилье в столице можно найти в Деснянском районе.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. В то же время средняя цена одного квадратного метра жилья в столице достигла 1670 долларов.

Традиционно самое дорогое жилье расположено в центральных районах города. Именно там сосредоточены престижные жилые комплексы, исторические здания и самая развитая инфраструктура.

Лидером по ценам остается Печерский район. Здесь однокомнатная квартира на вторичном рынке без ремонта в среднем стоит около 133 тысяч долларов, а с ремонтом – примерно 165 тысяч долларов, это почти втрое дороже, чем в некоторых спальных районах столицы.

На втором месте оказался Шевченковский район. В этом районе средняя цена однокомнатной квартиры без ремонта составляет 86,3 тысячи долларов, а с ремонтом – около 118 тысяч долларов.

Тройку самых дорогих районов замыкает Подольский район. Здесь однокомнатное жилье без ремонта в среднем стоит примерно 72 тысячи долларов, тогда как квартира с ремонтом – около 98 тысяч долларов.

Несмотря на общий рост цен, в столице все еще остаются районы, где жилье значительно доступнее. Среди районов с относительно умеренными ценами можно выделить:

Днепровский район – около 62 тысяч долларов за однокомнатную квартиру без ремонта и примерно 64 тысячи долларов с ремонтом;

Оболонский район – около 55 тысяч долларов без ремонта и 60 тысяч долларов с ремонтом;

Святошинский район – примерно 47 тысяч долларов без ремонта и 55,9 тысячи долларов с ремонтом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. Здесь однокомнатную квартиру без ремонта можно найти примерно за 37,5 тысячи долларов, тогда как жилье с ремонтом в среднем стоит около 48 тысяч долларов.

Эксперты рынка недвижимости объясняют подорожание сразу несколькими факторами. Во-первых, столица остается крупнейшим экономическим центром страны, куда продолжают переезжать люди из других регионов. Во-вторых, предложение жилья на вторичном рынке ограничено, а спрос на квартиры сохраняется стабильным.

