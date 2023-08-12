В Киеве сдают одну из самых маленьких квартир: кровать над унитазом и проблемы с током за 9 тыс. в месяц

В Киеве в многоквартирном доме, который не сдали в эксплуатацию и не достроили, сдают одну из самых маленьких квартир. Общая площадь жилья составляет 24 квадрата.

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Как говорится в данных крупного портала недвижимости, квартира находится в "ЖК Ракетная 24". Арендная плата составляет 9 тыс. грн в месяц. При этом дом не подключен к коммуникациям, электроэнергию поставляют по временной схеме подключения (используют только для строительства). В результате в течение всего года, независимо от ситуации в энергосистеме, ток подают по графику.

"ЖК Ракетна 24. Квартира с ремонтом (мебель и техника необходимая есть). 20 м кв, есть еще спальное место на мансарде 6 кв м. Свет по графику", – говорится в объявлении.

В небольшом помещении стеной оградили санузел (душ, умывальник и унитаз), а над ним разместили спальное место. При этом высота потолков в доме стандартная: комфортно разместится в "спальне" над санузлом не удастся.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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