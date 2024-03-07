В Киеве продают квартиры за $8 тысяч: что стоит знать о самом дешевом жилье

Квартиры площадью до 20 квадратов в Киеве можно купить по цене 8-10 тыс. долларов в нескольких районах столицы. При этом дом оформлен как индивидуальный, а не многоквартирный, также нет централизованного водоснабжения и водоотвода.

В объявлениях нет точного адреса, названия ЖК, информации о застройщике. Но OBOZ.UA удалось с помощью фотографий выяснить адрес одной из таких многоэтажек – Джерельна, 61-Б. Как выяснилось, это частный сектор. А вокруг многоквартирного дома – частные дома.

При этом, согласно данным из выписки из реестра прав на недвижимое имущество, тип недвижимости – жилой дом (должен быть многоквартирный дом), а назначение земли – для индивидуального строительства (должно быть для строительства многоквартирного дома).

В объявлениях не указывают, что в доме нет централизованного водоснабжения и водоотвода. Вместо этого установят септик, который нужно будет регулярно выкачивать и платить за это. То есть все канализационные воды из дома будут попадать в специально оборудованный резервуар, который построят во дворе. Кто-то должен постоянно за ним следить и еще перед его заполнением вызвать ассенизатор. Это специальная техника, которая очистит резервуар. И за это будут платить жильцы дома.

Связаться с Андреем Петренко не удалось. Однако журналист OBOZ.UA представился покупателем и обратился к менеджеру застройщика Юлии. На вопрос, почему стоимость жилья ниже рыночной, девушка ответила: "потому что еще строится ЖК, потому что февраль у нас неприбыльный месяц. Ну и сейчас весенние праздники, вот цена акционная. Но очень скоро она вырастет, то вы можете еще купить по акционной ценой".

Конечно, ни о том, что "ЖК" оформлен как индивидуальный дом, ни об отсутствии централизованного водоснабжения и водоотвода госпожа менеджер сама не рассказала. А именно это и есть едва ли не главными причинами низкой цены. Однако на уточняющие вопросы Юлия все же признала: "будет септик и скважина". На вопрос о наличии проекта, разрешительных документов продавец отметила, что для такого дома они не нужны.

Юрист, эксперт по недвижимости Иван Кудояр рассказывает OBOZ.UA: подобные дома всегда будут проблемными. "Вы понимаете, когда строится такое здание, то и земля, и все коммуникации, и места общего пользования – все принадлежит частному лицу", – говорит юрист.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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