В Киеве продают квартиру более чем за 200 млн грн: во сколько "влетит" коммуналка

В Киеве за 5,88 млн долларов (более 200 млн грн) продают 5-комнатную квартиру с джакузи и барной стойкой. Как утверждает автор объявления, за коммуналку будущему собственнику придется платить 7 000 грн зимой. Чего практически хватило бы для аренды 1-комнатной квартиры в столице.

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Объявление о продаже размещено на сайте DIM.RIA. Согласно ему:

общая площадь жилья составляет 390 кв. м;

жилая площадь квартиры – 250 кв. м;

площадь кухни – 25 кв. м.

Квартира расположена в доме в самом элитном районе столицы – Печерском. Она оснащена домашним кинотеатром, джакузи, системой очистки питьевой воды. А также:

барной стойкой;

встроенным шкафом-гардеробом;

охранной сигнализацией и пр.

"Ремонт производился под индивидуальный заказ (рисунок на мраморе, паркет, люстры). По всему периметру панели из натурального дерева", – говорится в объявлении.

Состоит квартира из гостиной, столовой, кухни. А также:

3 спален со своими санузлами, кабинета;

4 гардеробных;

гостевого санузла;

серверной комнаты;

балкона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве таже продают квартиру за 129,15 млн грн. Она имеет 4 комнаты и находится в доме неподалеку Верховной Рады.