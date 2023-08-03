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В Киеве продают квартиру более чем за 200 млн грн: во сколько "влетит" коммуналка

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
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В Киеве продают квартиру более чем за 200 млн грн

В Киеве за 5,88 млн долларов (более 200 млн грн) продают 5-комнатную квартиру с джакузи и барной стойкой. Как утверждает автор объявления, за коммуналку будущему собственнику придется платить 7 000 грн зимой. Чего практически хватило бы для аренды 1-комнатной квартиры в столице.

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Объявление о продаже размещено на сайте DIM.RIA. Согласно ему:

  • общая площадь жилья составляет 390 кв. м;
  • жилая площадь квартиры – 250 кв. м;
  • площадь кухни – 25 кв. м.
В Киеве за 5,88 млн долларов продают 5-комнатную квартиру на 390 кв. м

Квартира расположена в доме в самом элитном районе столицы – Печерском. Она оснащена домашним кинотеатром, джакузи, системой очистки питьевой воды. А также:

  • барной стойкой;
  • встроенным шкафом-гардеробом;
  • охранной сигнализацией и пр.
Квартира расположена в доме на Печерске и оснащена домашним кинотеатром и джакузи

"Ремонт производился под индивидуальный заказ (рисунок на мраморе, паркет, люстры). По всему периметру панели из натурального дерева", – говорится в объявлении.

За коммуналку будущему собственнику придется платить 7 000 грн зимой

Состоит квартира из гостиной, столовой, кухни. А также:

  • 3 спален со своими санузлами, кабинета;
  • 4 гардеробных;
  • гостевого санузла;
  • серверной комнаты;
  • балкона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве таже продают квартиру за 129,15 млн грн. Она имеет 4 комнаты и находится в доме неподалеку Верховной Рады.

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