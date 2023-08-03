В Киеве продают квартиру более чем за 200 млн грн: во сколько "влетит" коммуналка
В Киеве за 5,88 млн долларов (более 200 млн грн) продают 5-комнатную квартиру с джакузи и барной стойкой. Как утверждает автор объявления, за коммуналку будущему собственнику придется платить 7 000 грн зимой. Чего практически хватило бы для аренды 1-комнатной квартиры в столице.
Объявление о продаже размещено на сайте DIM.RIA. Согласно ему:
- общая площадь жилья составляет 390 кв. м;
- жилая площадь квартиры – 250 кв. м;
- площадь кухни – 25 кв. м.
Квартира расположена в доме в самом элитном районе столицы – Печерском. Она оснащена домашним кинотеатром, джакузи, системой очистки питьевой воды. А также:
- барной стойкой;
- встроенным шкафом-гардеробом;
- охранной сигнализацией и пр.
"Ремонт производился под индивидуальный заказ (рисунок на мраморе, паркет, люстры). По всему периметру панели из натурального дерева", – говорится в объявлении.
Состоит квартира из гостиной, столовой, кухни. А также:
- 3 спален со своими санузлами, кабинета;
- 4 гардеробных;
- гостевого санузла;
- серверной комнаты;
- балкона.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве таже продают квартиру за 129,15 млн грн. Она имеет 4 комнаты и находится в доме неподалеку Верховной Рады.
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