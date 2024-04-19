В Днепре остановили работу вокзала из-за атаки РФ: перечень поездов, которые задержатся

В Днепре 19 апреля приостановили работу вокзала из-за ракетной атаки РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате задерживается часть поездов. А поезда, которые должны были останавливаться в Днепре, будут проводить высадку пассажиров на станции Горяиново (также находится в Днепре).

Как говорится на сайте "Укрзалізниці", после высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд. В результате задержка ожидается по меньшей мере для трех рейсов: №38 Киев – Запорожье, №80 Львов – Днепр, №120 Киев – Запорожье.

Как задерживаются поезда (в том числе не из-за обстрела в Днепре):

№37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+1:31

)№79/80 Львов-Днепр-Главный (+1:20)

№733/734 Днепр-Главный-Киев-Пасс. (+0:55)

№51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:56)

№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+0:44)

№111/112 Изюм-Львов (+0:44)

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:38)

№135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:38)

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:34)

№103/104 Краматорск-Львов (+0:34)

№119/120 Хелм-Днепр-Главный (+0:25)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:26)

№191/192 Краматорск-Одесса-Главная (+0:24)

№37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+0:17)

№3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+0:15)

№55/56 Киев-Пасс.-Рахов (+0:15)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:12)

№105/106 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+0:10)

Россия во время комбинированной атаки по Украине 19 апреля утром обстреляла ракетами Днепр, убив двоих и ранив 15 гражданских. Под удар попала пятиэтажка, под завалами которой ищут людей, а также объекты УЗ, из-за чего приостановил работу вокзал.

В АО "Укрзалізниці" сообщили, что враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов УЗ в Днепре и области. В облцентре приостановил работу вокзал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко сообщил, что повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году не планируется. А вот в отношении зарубежных ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.

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