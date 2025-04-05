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Уволенные из-за пенсионного скандала главы областных прокуратур получили новые должности: их пенсии только выросли

Александр Литвин
Личные финансы
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Прокуроры сохранили работу

Руководители областных прокуратур, уволенных из-за того, что они и их подчиненные в судах значительно повышали свои пенсии, получили новые должности в прокуратурах. При этом размеры их пенсий в 2024 году, судя по опубликованным декларациям, только возросли.

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Об этом говорится в опубликованных на сайте НАПК декларациях. Александр Фильчаков, уволенный с должности председателя Харьковской областной прокуратуры, стал заместителем начальника третьего отдела процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры. Он в 2024-м получил 1052352 грн пенсии (87696 в месяц). При этом еще в 2023 году его пенсия была на уровне 68,5 тыс. грн в месяц. Его заработная плата в Харьковской областной прокуратуре составила в прошлом году 156,6 тыс. грн

Доход Фильчакова

Бывший глава Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук стал обычным прокурором отдела. Несмотря на это его средняя зарплата за прошлый год составила 153,4 тыс. грн в месяц, в то время как пенсия была на уровне 32,2 тыс. грн. в месяц.

Пенсия Миколайчука

Андрей Глумаков, бывший руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, после "увольнения" вступил в должность прокурора отдела. Его средняя зарплата в прошлом году составила 149,7 тыс. грн. В то же время средняя пенсия была на уровне 119,4 тыс. грн в месяц.

Андрей Глумаков

Екатерину Шевцову снизили с руководителя Черкасской областной прокуратуры до прокурора отдела. В прошлом году среднемесячная зарплата в Черкасской областной прокуратуре составила 110,5 тыс. грн. Кроме того, Шевцова получала по 65,4 тыс. грн пенсии.

Екатерина Шевцова

Руководителя Ровенской прокуратуры Андрея Рудницкого снизили до заместителя начальника отдела. В прошлом году он ежемесячно получал по 155,3 тыс. грн зарплаты и по 35,3 тыс. грн. грн пенсии.

Андрей Рудницкий

Возглавлявший Запорожскую областную прокуратуру Сергей Сообщник занимал должность начальника отдела. В прошлом году его средняя пенсия составила 67,8 тыс. грн. Зарплата – 146,8 тыс. грн в месяц.

Сергей Сообщник,

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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