Уволенные из-за пенсионного скандала главы областных прокуратур получили новые должности: их пенсии только выросли

Руководители областных прокуратур, уволенных из-за того, что они и их подчиненные в судах значительно повышали свои пенсии, получили новые должности в прокуратурах. При этом размеры их пенсий в 2024 году, судя по опубликованным декларациям, только возросли.

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Об этом говорится в опубликованных на сайте НАПК декларациях. Александр Фильчаков, уволенный с должности председателя Харьковской областной прокуратуры, стал заместителем начальника третьего отдела процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры. Он в 2024-м получил 1052352 грн пенсии (87696 в месяц). При этом еще в 2023 году его пенсия была на уровне 68,5 тыс. грн в месяц. Его заработная плата в Харьковской областной прокуратуре составила в прошлом году 156,6 тыс. грн

Бывший глава Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук стал обычным прокурором отдела. Несмотря на это его средняя зарплата за прошлый год составила 153,4 тыс. грн в месяц, в то время как пенсия была на уровне 32,2 тыс. грн. в месяц.

Андрей Глумаков, бывший руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, после "увольнения" вступил в должность прокурора отдела. Его средняя зарплата в прошлом году составила 149,7 тыс. грн. В то же время средняя пенсия была на уровне 119,4 тыс. грн в месяц.

Екатерину Шевцову снизили с руководителя Черкасской областной прокуратуры до прокурора отдела. В прошлом году среднемесячная зарплата в Черкасской областной прокуратуре составила 110,5 тыс. грн. Кроме того, Шевцова получала по 65,4 тыс. грн пенсии.

Руководителя Ровенской прокуратуры Андрея Рудницкого снизили до заместителя начальника отдела. В прошлом году он ежемесячно получал по 155,3 тыс. грн зарплаты и по 35,3 тыс. грн. грн пенсии.

Возглавлявший Запорожскую областную прокуратуру Сергей Сообщник занимал должность начальника отдела. В прошлом году его средняя пенсия составила 67,8 тыс. грн. Зарплата – 146,8 тыс. грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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