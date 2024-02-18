Укрытие прямо в комнате: что такое "Капсула жизни", сколько стоит и поможет ли во время обстрелов

В Украине активно обсуждают новое изобретение – "Капсулу жизни". Это металлическая конструкция, которую предлагают устанавливать прямо внутри квартир для защиты от российских обстрелов. Купить такую можно по цене от 70 тыс. грн.

Предполагается, такое мобильное укрытие поможет уберечься от осколочных ранений. OBOZ.UA разобрался, сколько стоит "Капсула жизни" и какие еще нюансы следует знать потенциальным покупателям.

"Капсула жизни" – что это и как использовать

Изобретателем конструкции является киевлянин Сергей Захрин. Домашнее укрытие представляет из себя металлический короб, который устанавливается внутри жилого помещения (квартиры или частного дома) или в офисе.

Размеры различаются. Капсула на троих человек имеет габариты около 2х2x1 метра, а на шестерых - 2х2x1,4 метра. Вес - 750 кг для троих и 850 кг для шестерых.

В помещение конструкцию заносят по частям – в виде металлических листов. Уже на месте они скрепляются болтами. "Капсула жизни" должна обязательно крепиться к несущей стене здания. Захрин уверяет, что такаz конструкция выдерживает более 40 тонн нагрузки.

Сам изобретаель подчеркивает: "Капсула жизни" не рассчитана на прямое попадание. Впрочем, она способна сдерживать осколки вследствие падения или разрыва боеприпасов.

В любом случае спасатели и эксперты настоятельно рекомендуют украинцам ходить в специальные укрытия. Инженер-конструктор Дмитрий Макогон также предупреждает: для гарантий безопасности толщина стены укрытия из стали должна составлять более 9 см, а бетонного укрытия – от 33 см.

"Именно от разрушения, вторичного действия, капсула бы защитила. Но именно от первичного, от взрывной волны, которая разрушила метр бетона – нет. Она с такой же легкостью разрушит такую капсулу с тонкими листами металла. Ее можно назвать некоторой альтернативой правилу "двух стен". Да, от осколков выбитого стекла, думаю, она чудесно защитит, но не от осколков ракет", – отмечает специалист.

Цена "Капсулы жизни": сколько стоит укрытие и где продается

Себестоимость одной конструкции в начале 2024 года составляет 53 тыс. грн, рассказывал Захрин. Продаются такие по цене от 70 тыс. грн (в зависимости от размера).

ФЛП "Захарин С.В." размещает объявления о продаже своих капсул на популярных маркетплейсах. Однако для заказа предлагает связываться по телефону или в личных сообщениях в Инстаграме. К слову, тот же ФЛП торгует оборудованием для обработки древесины.

Производство пока что не серийное – это только в планах изобретатателя. Также Захрин планирует производить капсулы новых размеров, на большее количество лиц.

Но стоимость самой капсулы – это еще не все расходы. Сам изобретатель советует дорабатывать укрытие. Например:

дополнительно обшить укрытие внутри минеральной ватой и негорючим гипсокартоном на случай пожара;

разместить внутри укрытия кислородные баллоны и огнетушитель;

положить в укрытие набор инструментов, чтобы в случае необходимости капсулу можно было разобрать изнутри.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский 75-летний пенсионер собственными руками построил энергетическую установку, которая на 100% обеспечивает его дом электроэнергией. Конструкция в виде Эйфелевой башни полностью собрана из металлолома и обеспечивает как ветряную, так и солнечную генерацию.

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