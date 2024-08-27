Украину накрыла новая волна коронавируса: сколько стоят COVID-тесты и как сдать бесплатно

В Украине набирает обороты новая волна заболеваемости COVID-19. Чтобы эффективно ей противостоять, важно своевременно определить наличие возбудителя болезни – для этого нужно сдать тест. Это можно сделать самостоятельно (стоимость от 182 грн.) или в лаборатории (от 360 грн.).

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Какие бывают COVID-тесты, кому назначают и как получить направление на бесплатное тестирование, читайте в новом материале OBOZ.UA.

Разновидности тестов на COVID-19

В июле в Украине произошла настоящая вспышка заболеваемости коронавирусом: в течение месяца COVID-19 диагностировали почти у 12 тысяч украинцев. Это вдвое больше, чем в июне. Число заболевших растет также в Соединенных Штатах и Европейском Союзе.

О новых карантинах во время войны речь не идет, но важным компонентом борьбы с болезнью остается своевременное выявление новых случаев заболевания. В Украине доступны два типа тестирования на выявление активной инфекции COVID-19:

экспресс-тест на антиген;

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест).

Ни один из них не определяет антигенную нагрузку, то есть не отражает иммунную реакцию на вирус. Для этого необходимо сделать тест на иммуноферментный анализ (ИФА). Он определяет антитела двух типов:

IgM – указывают на острую фазу заболевания;

IgG – человек переболел и уже имеет антитела к коронавирусной болезни.

Следует учитывать, что наличие антител к коронавирусу не является признаком болезни, а лишь указывает на то, что человек ранее контактировал с вирусом. Как поясняют в Министерстве здравоохранения, наличие антител не гарантирует иммунитет ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 – каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются, неизвестно до сих пор.

ПЦР-тесты: что это и сколько стоят

Для проведения ПЦР-теста принимают мазок из носоглотки и ротоглотки. Такое тестирование применяют в начале заболевания – с 7 по 14 день после инфицирования. Обычно результат можно получить через сутки после забора материала.

Тестирование методом ПЦР является наиболее точным методом диагностики COVID-19. Стоимость таких тестов зависит от клиники или лаборатории, которую проводит:

"Медиковер" – 550 грн;

"Синево" – 550 грн;

"Дила" – 780 грн;

"Николаб" - 400 грн;

"Эскулаб" – 490 грн;

"Диаген" – 360 грн.

Отбор проводится натощак или через 3-4 часа после приема пищи. В норме в результатах анализа должно быть указано "не обнаружено", а результат "обнаружено" означает наличие РНК коронавируса, что является поводом для установления диагноза COVID-19.

Экспресс-тесты

Для экспресс-теста на антиген также принимают мазок из носоглотки или ротоглотки, но результаты исследования будут доступны уже через 15 минут. Эффективнее всего такие тесты использовать на начальных стадиях заболевания. Приобрести их можно у большинства аптек, а цены зависят от производителя:

"Милистан" – 499,90 грн;

"МедБиоАльян" - 182,24 грн;

"Фармаско" – 233,20 грн;

Novazym – 394,90 грн.

Чтобы правильно выполнить тест и получить достоверные результаты, а также интерпретировать их, нужно соблюдать действия, прописанные в инструкции. Большинство таких тестов содержат специальное поле, в котором в случае наличия антигенов должна появиться полоска напротив соответствующей отметки.

Бесплатное тестирование на COVID-19

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать по любым признакам ОРВИ. К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос.

Согласно приказу Минздрава "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)", каждый украинский гражданин имеет право на бесплатное тестирование. Врач обязательно должен назначить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям пациентов:

есть подозрение на коронавирусную болезнь;

лицам с подозрением на COVID-19 или других ОРВИ, в частности, вирусной пневмонии (если не проводили скрининговый быстрый тест);

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить маркетплейсы, на которых можно сравнить цены на лекарства и забронировать их в аптеках. Сейчас такие услуги предоставляет ряд площадок, деятельность которых могут прекратить из-за проекта постановления Кабмина – после этого размещать информацию о лекарствах можно будет только на сайтах, получивших лицензию на продажу лекарств.

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