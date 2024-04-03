Служебная халатность: завышенные цены на медикаменты стоили Украине миллионного ущерба

Работника городской больницы, закупавшего фармацевтическую продукцию по стоимости, превышая рыночную в 7 раз, будут судить в Киевской области. Такой "бизнес" принес больнице более полумиллиона убытков.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Детективы завершили расследование в отношении работника городской больницы, который завышал стоимость закупки лекарств.

Следствием было установлено, что в течение 2022-2023 годов ответственное за закупку медикаментов лицо искусственно завышало стоимость тендера на закупку лекарственных средств, повышая цены на некоторые позиции в 5-7 раз. Эта деятельность привела к серьезному финансовому ущербу, почти 650 тысяч гривен для медицинского учреждения.

Подозреваемому было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), и обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Этот случай является примером того, как недобросовестность и коррупция влияют на финансовую устойчивость медицинских учреждений. Расследование выявило системные нарушения в процессе закупки, которые имеют серьезные последствия для бюджета и качества медицинского обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Черниговской области будут судить организаторов подпольного производства алкоголя. Преступная группа производила фальсификат виски под видом известного бренда и сбывала подлог, получая миллионные доходы.

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