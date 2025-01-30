Украинцы заплатят за каждый "лишний" квадрат своих квартир и домов налог: какая площадь считается "нормой"

В Украине налог на недвижимость в 2025-м нужно платить за 2024-й. Максимальная ставка налога составляет 104 грн за каждый "лишний" квадрат недвижимости.

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Как говорится в сообщении Ассоциации налогоплательщиков, ежегодно владельцы крупных объектов недвижимости должны платить налог на "избыточную" площадь. Налог на недвижимость не касается всех собственников жилых объектов, а только тех, чья площадь превышает установленные нормы:

для квартиры/квартир независимо от их количества – более 60 кв метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества – более 120 кв метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (при одновременном пребывании в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – свыше 180 кв метров.

Так как налог на недвижимость пополняет местный бюджет, местные советы могут устанавливать его ставку с учетом типа недвижимости и ее расположения. Уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года. В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое/налоговые уведомления-решения в указанный срок, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины ( далее Кодекс) за несвоевременную уплату налогового обязательства.

Каков размер налога на недвижимость в 2025 году

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности, документов на право собственности (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Кодекса).

Налог на каждый излишний квадрат составляет до 1,5% минималки. Поскольку на 01.01.2024 года минимальная заработная плата составила 7100 гривен, то максимальная ставка налога на недвижимость за 2024 год составляет 106,5 гривен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, субсидия на аренду жилья для ВПЛ появится в Украине с 29 января. Но получатели субсидии не должны получать ежемесячную "переселенческую выплату" (3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн - для остальных категорий).

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