Украинцы за считанные часы набрали 870 000 000 грн "тысяч" Зеленского: данные Минэкономики

Только за первые часы работы программы "Зимняя єПідтримка" через Дію украинцы подали более 840 тыс. заявок, из них 222 тысячи - для детей. Впоследствии заявки побили отметку в 1 млн. Выплату можно оформить в течение 3 месяцев, а средства доступны для расходов до конца 2025 года.

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Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко в эфире одного из телеканалов. С 1 декабря 2024 года украинцы получили возможность подать заявку на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя єПідтримка".

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 8:00 утра 1 декабря было сделано 30 тысяч заявок. В течение дня этот показатель стремительно рос, и уже к середине дня количество поданных заявок достигло 870 тысяч, из которых 222 тысяч касались выплат для детей.

"Эта возможность будет доступна в течение 3 месяцев, а тратить средства можно будет на коммунальные услуги, лекарства, билеты, книги и другие нужды", – напомнила Юлия Свириденко. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил, что количество заявок бьет рекорды, только за первые 5 часов через Дію подано более 1 миллиона заявок. "Услуга работает быстро, две минуты – и заявление подано. Спасибо всем, кто выбирает Дію!" – отметил Федоров.

Как получить "тысячу Зеленского"

Подать заявку могут все проживающие на территории Украины, включая детей (для них заявку оформляют родители). Оформить выплату можно до 28 февраля 2025 года. Процесс подачи заявки прост и требует нескольких шагов:

обновите приложение Дія;

войдите в раздел "Зимняя єПідтримка" на главной странице или в меню "Сервисы";

на главной странице или в меню "Сервисы"; нажмите "Подать новую заявку" и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;

и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка; при выборе ребенка автоматически подтянется свидетельство о рождении. Если документа нет, то его можно добавить вручную;

выберите счет для зачисления средств;

проверьте данные, подтвердите свое пребывание в Украине и нажмите "Отправить".

Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно создать в Дії, выбрав один из банков-партнеров. Для тех, кто не имеет доступа к приложению, предусмотрена возможность обратиться в "Укрпочту" или банки-партнеры для оформления выплаты. Средства можно использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

покупки лекарств;

приобретение билетов на транспорт;

книг;

благотворительных взносов через платформу UNITED24.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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