Украинцы вложили рекордные суммы в государство: во что инвестируют и почему

Украинцы начали массово вкладывать в государственные облигации – сейчас они инвестировали более 106 млрд грн, что стало историческим максимумом. Больше всего средств вложено в гривневые бумаги с доходностью 16,5% годовых, а приобрести облигации можно через приложение Дія, банки или брокеров.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В государственный бюджет удалось привлечь 64,7 млрд грн в эквиваленте.

Из общей суммы привлеченных средств 49,9 млрд грн приходится на гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а еще 355 млн долларов США – на валютные бумаги с доходностью 4,06% годовых. Такой уровень доходности делает ОВГЗ одними из самых привлекательных финансовых инструментов для населения, особенно учитывая низкое доверие к долгосрочным депозитам и ограниченный выбор на фондовом рынке.

Кто владеет облигациями

По состоянию на 31 октября 2025 года в обращении находятся государственные облигации на более чем 1,89 трлн грн. Крупнейшими владельцами остаются коммерческие банки – 48,3% всех выпусков. На долю Национального банка Украины (НБУ) приходится 35,2%, что свидетельствует об активном участии регулятора в финансировании государственных нужд. Среди других владельцев:

юридические лица – 8,8%;

физические лица – 5,6%;

страховые компании – 1,1%;

нерезиденты – 0,8%;

территориальные громады – 0,01%.

В общем доля частных инвесторов, как физических, так и юридических лиц, продолжает расти, что является позитивным сигналом для развития культуры инвестирования в Украине. За год объем вложений украинских граждан и компаний в ОВГЗ вырос на 27,5% по сравнению с октябрем 2024 года.

Сейчас украинцы владеют облигациями на более 106 млрд грн, а юридические лица на 166,7 млрд грн. Такой рост объясняется не только привлекательной доходностью, но и доверием к государственным инструментам в военное время: покупка облигаций воспринимается как вклад в поддержку Вооруженных сил и экономики страны.

С начала 2025 года Министерство финансов уже разместило облигаций на сумму 473,1 млрд грн. Это второй по объему источник поступлений в госбюджет после международной помощи. С начала полномасштабного вторжения через выпуск ОВГЗ государство привлекло более 1,89 трлн грн. Именно эти средства помогают обеспечивать оборонные нужды, социальные выплаты и содержание критической инфраструктуры.

Как купить военные облигации

Сегодня купить государственные облигации может каждый желающий. Сделать это можно в банках, через брокеров или в приложении Дія. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро. Чтобы оформить покупку через Дію, нужно:

открыть раздел "Услуги" → "Военные облигации";

выбрать тип облигаций (с названиями украинских городов или территорий);

выбрать банк или брокера-посредника;

заполнить контактные данные, добавить карточку еПоддержка (при необходимости);

подписать документы и оплатить приобретение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре в Украине возросло количество жалоб на блокировку банковских счетов с отказом финучреждений возвращать средства. Отмечается, что это может быть результатом значительного усиления контроля за переводами физических лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!