Украинцы уже могут получить от государства 50 тыс. грн: кому начислят выплату

С 1 января граждане, которые стали родителями в 2025 году, уже могут получить повышенные выплаты от государства – в частности единовременную выплату в 50 тыс. грн. Для этого нужно надо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила первая заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец. Она отметила, что позже будет реализована техническая возможность оформления выплаты в Дії.

Как получить выплату

Шемелинец напомнила, что 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Получить помощь от государства можно как во время личного визита, так и онлайн:

подать заявление в Пенсионный фонд ;

; оформить заявление через сервис еМалятко на платформе госуслуг Дія.

"Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если помощь хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд", – отметила Шемелинец относительно нюансов оформления выплат.

Срок подачи заявления – до 12 месяцев со дня рождения или возникновения такого права.

Как еще поддерживают рождение детей в Украине

Срок подачи заявления – до 12 месяцев со дня рождения (или возникновения права).

– до 12 месяцев со дня рождения (или возникновения права). Ежемесячное пособие до 1 года – 7 000 грн лицу, которое фактически ухаживает за ребенком.

– 7 000 грн лицу, которое фактически ухаживает за ребенком. Ребенок с инвалидностью до 1 года – 10 500 грн в месяц.

– 10 500 грн в месяц. Программа еЯсла (1-3 года) – 8 000 грн/мес при условии официальной полной занятости родителей; 12 000 грн для детей с инвалидностью.

– 8 000 грн/мес при условии официальной полной занятости родителей; 12 000 грн для детей с инвалидностью. Программа еСадок (с 2028 года, 3-6 лет) – 8 000 грн/мес, если нет места в коммунальном саду; 12 000 грн для детей с инвалидностью (до 7–8 лет).

– 8 000 грн/мес, если нет места в коммунальном саду; 12 000 грн для детей с инвалидностью (до 7–8 лет). Выплаты в связи с беременностью и родами : неработающие – 7 000 грн/мес, официально работающие – 100% среднего заработка, военные и спецкатегории – 100% денежного обеспечения.

: неработающие – 7 000 грн/мес, официально работающие – 100% среднего заработка, военные и спецкатегории – 100% денежного обеспечения. Продолжительность декретных выплат – 126 дней (стандарт), 140 дней – осложнения/двойня, 180 дней – льготные категории.

– 126 дней (стандарт), 140 дней – осложнения/двойня, 180 дней – льготные категории. Пакет малыша – в натуральном виде или денежная компенсация (сумму определяет Кабмин). Оформление – с 36 недели беременности или до 3 месяцев после рождения; постепенный переход в цифровой формат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году в Украине вырастет поддержка безработных. Начиная с 1 января сумма пособия по безработице составит от 1650 до 8647 гривен в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!