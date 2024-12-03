Украинцы смогут требовать выплат от России за любой причиненный ущерб: назван срок

Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России уже в 2025 году. Для этого в Реестре убытков будет запущено сразу 45 категорий. Потребовать компенсацию от агрессора можно будет, в частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что самыми распространенными причинами ущерба для подачи заявлений являются:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской ГЭС.

"Будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр. Если вы или ваши родные пострадали от действий России – подавайте заявления в международный Реестр убытков через портал Дія. Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", – говорится в сообщении.

В то же время, рассказал министр, информацию об уничтоженном жилье начали собирать еще в апреле. Больше всего заявлений было получено из:

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской областей.

"Это принципиальный механизм на самом деле, база для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине", – объяснил Федоров.

Ранее же Кабмин расширил перечень категорий, по которым можно подать заявления в Реестр убытков, нанесенных Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения России. В частности, в него добавили погибших близких членов семьи. Также в Реестр ущерба теперь можно подавать заявления по категориям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

исчезновение без вести близкого члена семьи.

"Изложен в новой редакции Порядок подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Расширены категории, по которым можно подать заявления в Реестр убытков", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный реестр ущерба был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и к нему присоединились ЕС и 43 другие страны, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

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