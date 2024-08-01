Украинцы смогут получить новые выплаты на детей в Польше: сколько будут платить
С октября 2024 года в Польше украинские беженцы смогут получать новые социальные выплаты на детей в рамках программы Aktywny rodzic, которые будут составлять 1500 злотых (15 511 грн) на одного ребенка и 1900 злотых (19 647 грн) на ребенка с инвалидностью. Для подачи заявления необходимо иметь статус UKR и находиться на территории Польши непрерывно в течение 365 дней.
Об этом идет речь в материале Inpoland.net.pl. Эти выплаты направлены на поддержку семей с детьми, вынужденными уехать из Украины из-за полномасштабной войны. Программа включает три вида финансовой помощи:
- Aktywni rodzice w pracy – для работающих родителей;
- Aktywnie w domu – для тех, кто ухаживает за ребенком дома;
- Aktywnie w żłobku – для оплаты услуг по уходу за ребенком до трех лет.
Украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны, получат право на помощь по программе aktywnie w żłobku. Эта помощь предназначена для оплаты яслей, детских клубов, дневной няни и т.п. до достижения ребенком трех лет.
В случае трудностей с получением дошкольного образования выплаты продлятся до завершения учебного года, в котором ребенку исполняется четыре года. Размеры помощи составляют:
- 1500 злотых (15 511 грн) в месяц на одного ребенка;
- 1900 злотых (19 647 грн) в месяц на ребенка с инвалидностью.
Кто может подать заявление?
Помощь будет доступна гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Для подачи заявления необходимо удовлетворять следующим требованиям:
- у заявителя (законного опекуна ребенка) и ребенка должен быть статус UKR;
- заявитель с ребенком должны непрерывно находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.
Процесс подачи заявления на получение помощи будет детализирован на официальных правительственных сайтах Польши и местных администраций. Важно следить за обновлениями и соответствующими инструкциями, чтобы вовремя подать заявление и получить необходимую помощь.
Программа Aktywny rodzic имеет целью поддержать семьи с детьми, обеспечивая им финансовую помощь для покрытия расходов на уход за детьми. Это особенно важно для украинских беженцев, часто сталкивающихся с финансовыми трудностями в условиях вынужденного переселения.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа правительство Чехии увеличит выплаты для украинских беженцев до 6000 крон (10 510 грн) для уязвимых категорий и до 4000 крон (7 тыс. грн) для других, а с 1 сентября сократит срок предоставления бесплатного жилья. 90 дней для всех беженцев. Это решение вызвало критику, поскольку может оставить многих без крова и способствовать нелегальному трудоустройству.
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