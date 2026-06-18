Украинцы, сдающие в этом году НМТ, получат по 10 тыс. грн: какие условия

Украинские выпускники, набравшие на НМТ-2026 не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинский вуз, смогут получать президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен ежемесячно. В целом за первый год обучения талантливые студенты смогут получить до 120 тысяч гривен государственной поддержки.

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Об этом сообщили в Фонде президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Право на президентскую стипендию будут иметь не все участники НМТ. Для получения финансовой поддержки необходимо выполнить сразу несколько обязательных условий.

Прежде всего, выпускник должен набрать не менее 185 баллов по каждому предмету. Высокий результат только по отдельным дисциплинам не позволит стать участником программы. Кроме того, абитуриент должен поступить в украинское высшее учебное заведение и быть официально зачисленным на обучение. Именно после поступления возникнет право на получение государственной поддержки.

Размер ежемесячной стипендии составит 10 тысяч гривен. Выплаты будут производиться в течение всего первого года обучения в вузе. Таким образом, за 12 месяцев студент может получить до 120 тысяч гривен государственной поддержки.

По словам представителей Фонда, в условиях высокой конкуренции между университетами разных стран Украина стремится создать дополнительные стимулы для талантливой молодежи, чтобы она оставалась учиться на родине. Именно поэтому новая стипендиальная программа направлена на поддержку самых успешных выпускников и развитие национальной системы высшего образования.

В Фонде Президента подчеркивают, что государство готово инвестировать в молодых людей, демонстрирующих высокий уровень знаний, настойчивость и стремление к развитию. Такой подход позволяет не только оказать студентам финансовую поддержку, но и укрепить кадровый потенциал страны в будущем.

Петиции по поводу НМТ: какие изменения предлагают украинцы

В то же время тема национального мультипредметного теста продолжает активно обсуждаться в обществе. На сайте Кабинета Министров Украины на данный момент зарегистрировано не менее десяти петиций, авторы которых предлагают изменить формат проведения НМТ в будущем.

Среди наиболее распространенных инициатив – отмена обязательной математики, перенос ее в перечень предметов на выбор, отказ от обязательного тестирования по истории Украины, возможность повторной сдачи экзамена в течение одного года, а также распределение тестирования на два отдельных дня для снижения нагрузки на абитуриентов.

Наибольшую поддержку среди таких обращений на данный момент получила петиция об отмене обязательной математики на НМТ с 2027 года. Кроме того, отдельные авторы предлагают пересмотреть саму модель вступительной кампании и заменить НМТ комплексными профильными экзаменами, которые сочетали бы тестовые задания, открытые ответы и оценку школьного портфолио абитуриента.

Также среди зарегистрированных инициатив есть предложения временно отказаться от обязательного проведения НМТ на период военного положения и предоставить высшим учебным заведениям больше возможностей для проведения собственных вступительных испытаний. В то же время большинство таких петиций пока имеют незначительное количество подписей, поэтому перспективы их реализации остаются невысокими.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 сентября повысят стипендии студентам. Такое повышение предусмотрено уже принятым бюджетом на этот год. Так, минимальная академическая стипендия в вузе вырастет с 2 000 грн до 4 000 грн.

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