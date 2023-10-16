Украинцы покупают некачественное масло и фальсификаты: как самостоятельно распознать

В Украине в магазинах и на рынках потребители часто покупают некачественное сливочное масло и фальсификаты. Однако есть несколько способов, с помощью которых можно распознать качество продукции.

О том, что нужно знать, чтобы определить, что масло является некачественным или фальсификатом, и на что следует обратить внимание, расскажет OBOZ.UA.

Какие способы проверки качества масла?

Проверьте дату производства и срок годности. Если эти данные не указаны или кажутся подозрительными, то лучше воздержаться от покупки.

Проверьте внешний вид масла. Если оно имеет необычный цвет, запах или текстуру, это может свидетельствовать о его низком качестве.

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Проверьте упаковку масла. Если она повреждена, сломана или выглядит необычно, то это может свидетельствовать о том, что продукт был подделан.

Проверьте маркировку масла. Если оно имеет неправильно написанную марку или бренд, это может свидетельствовать о том, что продукт является фальсификатом.

Проверьте продавца. Покупайте масло только в надежных магазинах или у производителей, имеющих хорошую репутацию.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине уже в ближайшее время ожидается подорожание овощей и фруктов – их стоимость будет увеличиваться ежемесячно. Кроме того, уже начали расти цены на молочные продукты и яйца. Последние к Новому году могут вернуться к рекордной цене в прошлом году в 75 грн за десяток.

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