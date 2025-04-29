Украинцы перестали получать "Национальный кэшбек" от государства: когда возобновятся выплаты

Украинцы не получили выплату по программе "Национальный кэшбек" за март, поскольку система все еще обрабатывает данные для платежей. Поэтому скоро средства попадут на банковские карты.

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Об этом сообщили на сайте программы "Национальный кэшбек". Украинцев заверили, что власти делают все возможное, чтобы средства поступили как можно быстрее, но поскольку в марте был установлен рекорд по накопленному кэшбеку, нужно немного больше времени для обработки данных, чем обычно.

"Сейчас продолжается завершающий этап обработки данных. На этот раз процесс немного длиннее обычного, поскольку это наибольшее начисление кэшбека за один месяц за всю историю программы - 443 млн грн для 3,4 млн человек ", - говорится в сообщении.

Узнать, когда будут начислены деньги, можно будет на сайте программы. Эту информацию обещают опубликовать, как только она станет известной.

Это уже не первый случай, когда выплаты начисляются нерегулярно. Ранее стало известно, что в январе украинцы тоже остались без "Национального кэшбека" (т.е. не получили начисленные средства за декабрь) – но из-за особенностей бюджетного процесса деньги в общей сложности 436 миллионов гривен насчитали в конце февраля. Всего за период с сентября 2024 по январь 2025 года гражданам было выплачено только 1,1 миллиарда гривен.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

По программе "Национальный Кэшбэк" можно получить 10% от суммы, потраченной на товары от украинских производителей. Максимальная сумма, которую таким образом можно получить за месяц – 3000 гривен. Эти деньги нельзя обналичить, но можно потратить на следующие расходы:

коммуналку;

донаты;

военные облигации;

медицину;

мобильная связь:

образование.

Чтобы своевременно получать кэшбек, важно активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении Дія. Для этого нужно:

перейти к разделу "Сервисы";

выбрать "Национальный кэшбек";

выбрать имеющуюся карту для выплат кэшбека;

если карты еще нет, Дія предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров;

проверять начисление кэшбека можно в Дії.

Найти торговые точки, в которых принимают карту, можно на специальных картах аптек и книжных магазинов от Министерства цифровой трансформации.

Также ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в прошлом году в Украине некоторые народные депутаты также получали от государства выплаты в рамках программ "Зимняя поддержка" или "Национальный кэшбек". У некоторых из них государственными программами поддержки пользовались родственники.

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