Нардепам в Украине выплатили "тысячу Зеленского" и "Национальный кэшбек": кто получил

В прошлом году в Украине некоторые народные депутаты получили от государства выплаты в рамках программ "Зимняя єПідтримка" или "Национальный кэшбек". У некоторых из них государственными программами поддержки пользовались родственники.

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Об этом сообщили в общественной организации "Честно", проанализировав поданные нардепами декларации о доходах за 2024 год. Отмечается, что такие средства для публичных служащих считаются доходом, поэтому должны быть внесены в декларацию.

В целом, в прошлом году о выплате "Зимней єПідтримки" или "Национального кэшбека" сообщили девять народных депутатов. В частности, это:

Наталья Пипа ("Голос");

Александр Корниенко ("Слуга народа");

Роман Каптелов ("Слуга народа");

Елизавета Ясько ("Слуга народа");

Марина Бардина ("Слуга народа");

Александр Санченко ("Слуга народа");

Николай Стефанчук ("Слуга народа");

Владимир Ватрас ("Слуга народа");

Александр Литвинов ("Слуга народа").

Расследователи отмечают, что Корниенко получил от государства 4000 грн "Зимней поддержкой ". Поскольку на одного участника выделялось по 1000 грн, речь идет о выплатах детей. Кроме того, еще пять нардепов отметили, что программой воспользовались их родственники, в частности:

мужчина Натальи Пипы – получил 3000 грн (очевидно, на детей);

муж Галины Васильченко ("Голос") - 2000 грн;

жена Андрея Бобляха ("Слуга народа") – 3000 грн;

жена Максима Дирдина ("Слуга народа") – 3000 грн;

супруга Валерия Стернийчука ("Слуга народа") – 3000 грн;

Что касается "Национального кэшбека", то его получили 16 депутатов Рады и их родственников. Общая сумма выплаты парламентариям составила 7605 грн. Выплату получали уже упомянутые:

Александр Корниенко;

Наталья Пипа;

Роман Каптелов;

Елизавета Ясько;

Марина Бардина;

Александр Санченко;

Николай Стефанчук;

Владимир Ватрас;

Александр Литвинов.

Также "нацкешбек" выплачивали родственникам Александра Завитневича, Андрея Бобляха, Максима Дырдина, Дмитрия Налетова, Алексея Устенко (все из "Слуги народа"), Галины Васильченко и внефракционной Оксаны Савчук.

Как уже сообщал OBOZ.UA, программа "Национальный Кэшбэк" действует с сентября 2024 года и предусматривает возврат 10% стоимости за покупки некоторых товаров украинского производства. Всего с сентября-2024 по январь-2025 в рамках программы вместо запланированных 3 млрд грн было выплачено 1,1 млрд грн. Кроме того, на 7 марта к программе присоединились 1756 производителей.

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