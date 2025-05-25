Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: сколько и где самые большие суммы

Украинцы обязаны платить налог на недвижимость за каждый "лишний" квадратный метр более 60 м² для квартир и 120 м² для домов - в 2025 году этот налог платится за 2024 год, а сумма может достигать более 100 грн за метр в зависимости от города. Всего уже уплачено 4,32 млрд грн, а больше всего заплатили жители Киева, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Речь идет о ежегодном обязательном платеже, который взимается с владельцев квартир, домов или другой жилой недвижимости, если площадь превышает определенные законом пределы.

Налог идет в местные бюджеты и используется на финансирование коммунальных услуг, инфраструктуры, школ и больниц. Это налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его должны платить физические лица, которые владеют:

квартирой площадью более 60 кв. м;

домом более 120 кв. м;

или комбинацией дома и квартиры с суммарной площадью более 180 кв. м.

Платить нужно только за "лишние" квадратные метры, то есть за ту часть, которая превышает норму. Если у вас квартира 100 м², налог рассчитывается только с 40 м².

Ставка налога устанавливается местными органами власти, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января предыдущего года. В 2024 году минимальная зарплата была 7100 грн, следовательно максимальная ставка - 106,5 грн за каждый "лишний" метр. Примеры:

в Киеве установлена максимальная ставка - 106,5 грн за кв. м;

установлена максимальная ставка - 106,5 грн за кв. м; в Кропивницком - всего 35,5 грн (0,5% минималки).

Все плательщики получат до 1 июля 2025 года налоговые уведомления-решения с суммой, адресом объекта, площадью и ставкой. После получения у вас будет 60 дней, чтобы оплатить указанную сумму через банк, онлайн или мобильное приложение "Моя налоговая". Также можно:

проверить данные в электронном кабинете плательщика (нужен электронный ключ);

(нужен электронный ключ); рассчитать самостоятельно налог с помощью онлайн-калькулятора ГНС.

В случае расхождений в площади, статусе недвижимости или другой информации - нужно обратиться в Центр обслуживания плательщиков и провести сверку данных. За первые четыре месяца 2025 года граждане уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимость - это на 17,8% больше, чем за тот же период 2024 года (3,67 млрд грн). Больше всего уплатили жители:

Киева – 911,6 млн грн;

– 911,6 млн грн; Киевской области – 434,5 млн грн;

– 434,5 млн грн; Днепропетровской области – 428 млн грн;

– 428 млн грн; Львовской области – 408,6 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную фишинговую кампанию, мошенники рассылали фейковые письма якобы от Государственной налоговой службы с вирусом во вложении. После открытия файла на компьютер жертвы устанавливалось программное обеспечение для удаленного доступа.

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