Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: сколько и где самые большие суммы
Украинцы обязаны платить налог на недвижимость за каждый "лишний" квадратный метр более 60 м² для квартир и 120 м² для домов - в 2025 году этот налог платится за 2024 год, а сумма может достигать более 100 грн за метр в зависимости от города. Всего уже уплачено 4,32 млрд грн, а больше всего заплатили жители Киева, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Речь идет о ежегодном обязательном платеже, который взимается с владельцев квартир, домов или другой жилой недвижимости, если площадь превышает определенные законом пределы.
Налог идет в местные бюджеты и используется на финансирование коммунальных услуг, инфраструктуры, школ и больниц. Это налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его должны платить физические лица, которые владеют:
- квартирой площадью более 60 кв. м;
- домом более 120 кв. м;
- или комбинацией дома и квартиры с суммарной площадью более 180 кв. м.
Платить нужно только за "лишние" квадратные метры, то есть за ту часть, которая превышает норму. Если у вас квартира 100 м², налог рассчитывается только с 40 м².
Ставка налога устанавливается местными органами власти, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января предыдущего года. В 2024 году минимальная зарплата была 7100 грн, следовательно максимальная ставка - 106,5 грн за каждый "лишний" метр. Примеры:
- в Киеве установлена максимальная ставка - 106,5 грн за кв. м;
- в Кропивницком - всего 35,5 грн (0,5% минималки).
Все плательщики получат до 1 июля 2025 года налоговые уведомления-решения с суммой, адресом объекта, площадью и ставкой. После получения у вас будет 60 дней, чтобы оплатить указанную сумму через банк, онлайн или мобильное приложение "Моя налоговая". Также можно:
- проверить данные в электронном кабинете плательщика (нужен электронный ключ);
- рассчитать самостоятельно налог с помощью онлайн-калькулятора ГНС.
В случае расхождений в площади, статусе недвижимости или другой информации - нужно обратиться в Центр обслуживания плательщиков и провести сверку данных. За первые четыре месяца 2025 года граждане уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимость - это на 17,8% больше, чем за тот же период 2024 года (3,67 млрд грн). Больше всего уплатили жители:
- Киева – 911,6 млн грн;
- Киевской области – 434,5 млн грн;
- Днепропетровской области – 428 млн грн;
- Львовской области – 408,6 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную фишинговую кампанию, мошенники рассылали фейковые письма якобы от Государственной налоговой службы с вирусом во вложении. После открытия файла на компьютер жертвы устанавливалось программное обеспечение для удаленного доступа.
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