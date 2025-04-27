Украинцы могут самостоятельно увеличить свою пенсию более чем на 50%: что для этого нужно

Украинцы могут увеличить свою будущую пенсию более чем на 50%, если вместо ухода на пенсию в 60 лет продолжат официально работать еще более 5 лет. Для этого нужно отложить оформление пенсии хотя бы на 5 лет и 7 месяцев, ведь государство за каждый месяц отсрочки насчитывает дополнительные 0,5-0,75% от базового размера выплаты.

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Такой механизм описан в статье 29 Закона Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно закону, если гражданин откладывает выход на пенсию, его предстоящая выплата автоматически растет:

если отсрочить уход на пенсию на период до пяти лет, надбавка составит 0,5% за каждый месяц задержки;

если отложить выход на пенсию свыше пяти лет, надбавка возрастет до 0,75% за каждый месяц.

Простыми словами, чем дольше вы официально работаете после наступления пенсионного возраста, тем больше государство прибавит к вашей пенсии. Если человек решит не выходить на пенсию в 60 лет, а подождет до 65 лет и еще несколько месяцев, его пенсия вырастет примерно на 50%. Например, если базовый размер пенсии по начислению 5000 грн, то при отсрочке выхода на пенсию до 65 лет и 7 месяцев ежемесячная выплата составит около 7500 грн.

Таким образом, добровольный отказ от пенсии в 60 лет и продление трудовой деятельности может существенно улучшить финансовую ситуацию в старости. По состоянию на апрель 2025 средняя пенсия в Украине выросла с 5300 грн в начале года до 5700 грн. Однако следует понимать: это лишь средний арифметический показатель, не отражающий реального уровня жизни большинства пенсионеров.

Уровень пенсионных выплат существенно отличается в зависимости от региона. К примеру, в Киеве средняя пенсия составляет 7848 грн, тогда как в Тернопольской области – только 4399 грн. Кроме того, из общего количества пенсионеров (10,1 млн человек) около 44% получают пенсию до 4000 грн. Из них:

26,84% (более 2,7 млн человек) – пенсию до 3000 грн;

17,2% (свыше 1,7 млн человек) – пенсию от 3000 до 4000 грн.

Если учесть тех, кто получает менее 5000 грн, это уже более 62% всех пенсионеров. Таким образом, реальный уровень пенсий значительно ниже среднего показателя в 5700 грн, поскольку большинство пенсионеров живут на гораздо более скромные суммы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины" могут ежемесячно получать прибавку к пенсии в размере 292 гривны. Для оформления необходимо подать заявление, паспорт, идентификационный код и удостоверение донора в сервисный центр Пенсионного фонда.

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