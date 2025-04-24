Пенсионеры могут получить надбавку в 300 гривен: кто имеет право и как оформить

Пенсионеры со статусом Почетный донор Украины могут ежемесячно получать надбавку к пенсии в размере 292 гривны. Для оформления необходимо подать заявление, паспорт, идентификационный код и удостоверение донора в сервисный центр Пенсионного фонда.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Сумма доплаты составляет 292 гривны по состоянию на 2025 год, что соответствует 10% прожиточного минимума на одного человека.

Это предусмотрено статьей 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" №931-IX, принятой в 2020 году. Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", прожиточный минимум на одного человека составляет 2 920 гривен, поэтому надбавка на 2025 год равна 292 грн. Прибавку могут получить пенсионеры, имеющие официальное удостоверение почетного донора, что подтверждает безвозмездную сдачу:

40 максимально допустимых доз крови;

или 60 доз плазмы крови , заготовленных методом афереза;

, заготовленных методом афереза; или 40 доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Как оформить надбавку в 2025 году

Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно собрать и предоставить определенный перечень документов, а именно:

заявление о назначении надбавки;

о назначении надбавки; паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

или другой документ, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ;

; удостоверение или документ о награждении нагрудным знаком Почетный донор Украины или Почетный донор СССР.

Обычно оформление производится быстро, а выплаты начисляются с момента подачи заявления. По состоянию на 2024 год, в Украине 41430 пенсионеров пользуются правом на такую социальную поддержку. Надбавка предоставляется пожизненно при наличии подтверждающих документов и не требует ежегодного обновления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самая большая пенсия (без учета пожизненных выплат судьям) сократилась в разы и достигла отметки в 51 042 грн. Такое сокращение произошло из-за введения в январе 2025-го коэффициентов уменьшения размера сверхвысоких пенсий.

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