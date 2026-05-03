Украинцы могут самостоятельно "приобрести" пенсию: как именно и что для этого нужно

В Украине для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь от 15 до 33 лет страхового стажа в зависимости от возраста, и если его не хватает – выплаты могут отложить или не назначить. Докупить стаж можно или единовременно (от ~3805 грн за месяц), или через ежемесячные взносы (~1903 грн), но только за периоды, когда человек не работал официально.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Ивано-Франковской области. В 2026 году требования к страховому стажу остаются довольно жесткими:

в 60 лет не менее 33 лет стажа;

в 63 года от 23 лет;

в 65 лет не менее 15 лет.

Если эти показатели не достигнуты, пенсию или откладывают на более поздний срок, или вообще могут отказать в ее назначении. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые работали неофициально, ведь такие периоды не засчитываются.

Украинцам доступны два основных варианта – единовременная оплата за прошлые периоды или добровольное участие с ежемесячными взносами. Одноразовая стоимость позволяет "закрыть" пробелы в стаже за те месяцы, когда человек не работал официально.

Минимальная стоимость в 2026 году – около 3805 грн за один месяц. Сумму нужно внести полностью в течение 10 дней после заключения договора. Оплачивать частями нельзя, только одним платежом. Такой подход подходит тем, кому не хватает нескольких месяцев или лет до необходимого стажа.

Второй вариант – заключить договор и платить взносы постепенно. Минимальный срок договора – 1 год, ежемесячный взнос в 2026 году составляет примерно 1903 грн.

Стаж начисляется постепенно вместе с уплатой взносов, этот вариант подходит для тех, кто хочет заранее позаботиться о будущей пенсии. Для оформления договора нужно обратиться в налоговую службу по месту жительства или подать заявление онлайн. В пакет документов входят:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

справка о страховом стаже (форма ОК-5).

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы – например, подтверждение членства в личном крестьянском хозяйстве или копия трудового договора для домашних работников. Есть несколько принципиальных условий, которые стоит учесть:

докупить стаж можно лишь за периоды, когда человек не был официально трудоустроен или не вел бизнес;

если взносы не уплачивались по другим причинам (например, из-за льгот), такой период докупить не получится;

на момент заключения договора лицо не должно быть застрахованным в системе соцстрахования;

нарушение условий договора может привести к его расторжению без возможности повторного заключения.

Страховой стаж – это не только пенсия, от него зависят также больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.

