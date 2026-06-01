Украинцы могут потерять не только пенсию, но и больничные выплаты: что сделать, чтобы избежать этого

До 10 июня 2026 года украинцам нужно обязательно оцифровать трудовые книжки, иначе могут возникнуть проблемы не только с будущей пенсией, но и с расчетом больничных уже сейчас. Даже частичное отсутствие данных в системе может уменьшить выплаты и усложнить подтверждение стажа.

Об этом рассказала эксперт по трудовому законодательству Галина Казначей в комментарии Киев24. Украинские работники должны подать свои трудовые книжки в Пенсионный фонд для их сканирования и внесения в электронную систему.

После оцифровки данные о стаже будут храниться в цифровом формате, что позволит избежать потери информации из-за повреждения или потери бумажных документов. Эксперт отмечает, что даже если страховой стаж после 2004 года уже отображается в системе, без полной трудовой книжки могут возникать проблемы с детализацией:

где именно работал человек;

на какой должности;

в какие периоды происходила работа;

корректно ли учтены все записи;

Поэтому система может видеть только часть стажа, что иногда приводит к неправильным расчетам выплат. Казначей отмечает, что откладывать оцифровку опасно.

По ее словам, это не только формальное требование, но и важный инструмент защиты социальных прав работника. "Если указано, что она должна быть оцифрована – оцифровывайте. Времени немного. Старайтесь как можно быстрее это сделать", – отмечает специалист.

Она также подчеркивает, что влияние выходит далеко за пределы пенсионной системы. Один из наименее очевидных, но критически важных аспектов – это расчет больничных выплат.

В некоторых случаях бухгалтер может подать документы на 100% компенсации, однако Пенсионный фонд из-за неполных данных о стаже может учесть только 70%. Причина – отсутствие полной информации о трудовой деятельности в цифровой системе.

Таким образом, работник может получить меньшую выплату, чем реально положено по закону. Даже если человек официально работал годами, без оцифрованной книжки могут возникать такие проблемы:

частичное подтверждение стажа;

неверный учет периодов работы;

задержки в назначении выплат;

необходимость дополнительных справок или архивных подтверждений.

В сложных случаях может потребоваться обращение в архивы или даже судебное подтверждение стажа. Подать трудовую книжку можно через Пенсионный фонд или онлайн через электронный портал. Основные требования к скан-копиям:

сканируются только страницы с записями;

изображения должны быть четкими и цветными;

обязательно должны быть видимы печати, подписи и реквизиты;

формат файлов JPG или PDF;

размер каждого файла – до 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №14257, который предлагает продлить период оцифровки на время военного положения и еще на три года после его завершения. Однако по состоянию на сегодня документ не принят, поэтому официальной датой остается 10 июня 2026 года.

