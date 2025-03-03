Украинцы могут получить более 30 тыс. грн финансовой помощи: кто именно и как

Жители Херсонской области, пострадавшие от войны или имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут получить денежную помощь от 5 000 до 30 000 гривен в зависимости от ситуации. Финансовая поддержка предоставляется в рамках социальной программы, чтобы помочь людям в сложных обстоятельствах.

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Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация. Выплаты предусмотрены в рамках областной программы социальной защиты и направлены на поддержку тех, кто понес тяжелые потери или нуждается в средствах на лечение.

Финансовая поддержка оказывается разным категориям населения в зависимости от их ситуации. Денежная помощь предусмотрена в следующих размерах:

5 000 грн – для жителей Херсонской области, которые перенесли оперативное вмешательство из-за сердечно-сосудистых заболеваний, болезни органов зрения или проходили стационарное лечение в связи с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями;

– для жителей Херсонской области, которые перенесли оперативное вмешательство из-за сердечно-сосудистых заболеваний, болезни органов зрения или проходили стационарное лечение в связи с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями; 15 000 грн – для гражданских лиц, получивших ранения в результате боевых действий после начала полномасштабного вторжения;

– для гражданских лиц, получивших ранения в результате боевых действий после начала полномасштабного вторжения; 30 000 грн – для семей погибших мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии России.

Процедура оформления денежной помощи максимально проста, чтобы пострадавшие граждане могли быстро получить средства. Подробную информацию о подаче заявки и необходимых документов можно получить по телефонам соответствующих районных администраций:

Херсонский район – (066) 58-066-51;

– (066) 58-066-51; Бериславский район – (066) 027-82-51;

– (066) 027-82-51; м. Херсон:

Днепровский район – (099) 25-35-491;

– (099) 25-35-491; Корабельный район – (050) 87-51-141;

– (050) 87-51-141; Центральный район – (066) 44-79-236.

Программа поддержки стала особенно актуальной из-за продолжающегося на Херсонщине гуманитарного кризиса. Большое количество людей потеряли возможность самостоятельно обеспечивать свои нужды из-за боевых действий, разрушения инфраструктуры и проблем с медицинским обслуживанием. Денежная помощь призвана частично компенсировать эти потери и облегчить жизнь наиболее уязвимых граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 марта выплаты для 1,2 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) автоматически продлили еще на шесть месяцев, а их размер останется неизменным. Для тех, кто не получает пособия на проживание, действует новая субсидия на аренду жилья.

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