Украинцы могут получить более 8 тыс. грн: кто имеет право на выплату и как оформить

В Украине безработные лица могут получать помощь от 650 до 21 924 грн в месяц в зависимости от стажа, предыдущего дохода и продолжительности безработицы. Выплаты длятся до 360 дней (для людей предпенсионного возраста – до 720 дней), а заявку можно подать онлайн через Дія или в любом центре занятости.

Об этом говорится на портале Дія. Помощь по безработице могут получить как застрахованные лица, которые платили единый социальный взнос (ЕСВ), так и незастрахованные, если они официально признаны безработными.

Кто имеет право на помощь

Денежную помощь могут получить граждане трудоспособного возраста до выхода на пенсию, в частности те, кто имеет право на пенсию по выслуге лет или льготному стажу. Также претендовать на выплаты могут:

лица с инвалидностью , которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию или государственную социальную помощь;

лица младше 16 лет, если они уже работали и были уволены в связи с изменениями в организации производства, сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Размер пособия по безработице

Сумма выплаты зависит от страхового стажа, причины увольнения и предыдущего дохода. Минимальную помощь – от 650 до 1 000 грн в месяц получают:

лица, уволенные за нарушение трудовой дисциплины;

те, чей страховой стаж за предыдущий год составляет менее шести месяцев;

молодежь, которая закончила учебу или службу и ищет первую работу.

Для других категорий сумма зависит от страхового стажа. А именно:

до 2 лет – 50% среднего заработка;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Размер пособия со временем уменьшается. В частности, первые 90 дней выплачивают 100% рассчитанной суммы, следующие 90 дней – 80%, после этого – 70%. Общая продолжительность выплаты не превышает 360 дней в течение двух лет, а для лиц предпенсионного возраста до 720 дней.

В то же время максимальная сумма помощи не может быть больше четырехкратного прожиточного минимума (на начало 2025 года это более 21 тыс. грн). Подать заявку можно в любом центре занятости, независимо от места жительства. Для этого нужно иметь:

заявление о предоставлении статуса безработного;

справку о средней заработной плате (ее можно сформировать через Дію);

трудовую книжку или ее электронный аналог;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

военный билет (при наличии).

Оформление занимает до одного рабочего дня, а услуга является бесплатной. Заявку можно подать через портал Дія, не посещая центр занятости. Для этого нужно:

войти или зарегистрироваться в Дії с помощью электронной подписи (КЭП);

заполнить анкету безработного и выбрать удобный центр занятости;

указать номер социального счета (если его нет, открыть в банке после назначения выплат);

(если его нет, открыть в банке после назначения выплат); загрузить копии документов – паспорта, трудовой книжки, диплома или военного билета;

подписать заявление электронной подписью.

