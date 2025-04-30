Украинцы могут получить 41 тыс. гривен: кому и за что платят деньги

В Украине способствуют усыновлению детей, лишенных родительской опеки. Поэтому государство поддерживает институт усыновления, выплачивая более 41 тыс. грн денежной помощи.

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Об этом напомнили в правительстве. OBOZ.UA разбирался, что кто имеет право на выплату и куда за ней обращаться.

Кто имеет право на выплату?

Денежную помощь выплачивают на каждого усыновленного ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, или чьи родители дали согласие на это. Право на поддержку имеют усыновители, отвечающие двум требованиям:

являются гражданами Украины;

постоянно проживают на территории страны (для супругов – один по их усмотрению).

Но обратиться за выплатой следует в течение 12 месяцев с момента принятия судом решения об усыновлении. Помощь эквивалентна выплате при рождении ребенка и составляет 41 280 грн:

10 320 грн выплачивается сразу после назначения;

после назначения; остальная сумма – равными частями в течение следующих 36 месяцев.

Как подать заявление?

Подать заявление можно одним из двух способов. Например, онлайн – через портал Дія, для чего нужно отсканировать QR-код и:

нажать "Подать заявление" и авторизоваться;

указать данные ребенка или детей, на которых должна быть выделена помощь;

выбрать способ получения пособия;

указать данные о судебном решении об усыновлении;

подписать заявление электронной подписью или Дія.Подписью и отправить.

Также можно подать заявление оффлайн – обратившись в ЦНАП, тергромад или местный орган соцзащиты. Для этого нужно собрать пакет документов:

заявление одного из усыновителей;

копию свидетельства рождения ребенка;

копию решения суда об усыновлении;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

После подачи заявления его получит орган соцзащиты и рассмотрит. О результатах рассмотрения поступит сообщение о соответствующем решении (если заявление было подано онлайн, его статус будет указан в личном кабинете). В случае одобрения выплаты будут поступать на указанный счет.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские дети, над которыми установлена опека, также заслуживают выплаты от государства в зависимости от возраста. Так, в мае-2025 они составляют:

6407,5 грн – на детей до 6 лет;

7990 грн – на детей 6-18 лет.

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