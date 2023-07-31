Принесут большие деньги: какие украинские монеты в 1 копейку можно выгодно продать

Украинцы могут выгодно продать разные старые монеты с определенными особенностями. При чем их номинал роли не играет – коллекционеры могут заплатить тысячи гривен даже за 1 копейку.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, монету разновидности 4 БАм "Английский чекан" оценили в 10 501 грн.

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