Украинцы могут хорошо заработать, продав старые монеты: за какие заплатят тысячи гривен
Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.
К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:
- средний зуб тризуба – он округлый и толстый;
- хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;
- гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.
- гурт – гладкий, без насечек.
За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 7000 грн. Такие монеты отличают:
- средний зуб тризуба – он острый и узкий;
- единица в дате – без хвостика;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
- гурт с мелкой насечкой.
За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.
"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и некоторые монеты в 1 копейку. Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн.
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