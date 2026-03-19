Украинцы могут бесплатно получать лекарства: как и что для этого нужно

Украинцы могут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства" по электронному рецепту от врача. Для этого нужно обратиться к семейному врачу и получить препараты в аптеках, которые участвуют в программе.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Программа направлена на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями и социально уязвимых категорий населения, нуждающихся в регулярном лечении. Получить лекарства по программе могут:

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

люди с сахарным или несахарным диабетом;

больные астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей;

пациенты с психическими расстройствами, эпилепсией, болезнью Паркинсона;

люди после трансплантации;

пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи или обезболивании;

военнослужащие;

беременные женщины, роженицы и дети.

Программа охватывает миллионы украинцев, для которых регулярный доступ к лекарствам является критически важным. Чтобы воспользоваться программой, нужно выполнить несколько простых шагов:

обратиться к своему семейному врачу;

получить электронный рецепт;

прийти в аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства";

предъявить рецепт и получить препарат.

Электронный рецепт значительно упрощает процесс – он хранится в системе, а пациенту не нужно носить бумажные документы. Важно знать, что:

часть препаратов предоставляется полностью бесплатно;

за некоторые нужно доплатить небольшую сумму.

Размер доплаты зависит от конкретного лекарственного средства, но цены регулируются государством, поэтому аптеки не могут самостоятельно их завышать. Каждый участник программы имеет право:

получить препарат по установленной государственной цене;

узнать полную информацию о стоимости лекарств;

получить чек после покупки.

Если аптека отказывает в отпуске лекарств по рецепту или завышает цены, стоит обратиться в Госпродпотребслужбу в своем регионе. Там отмечают, что благодаря цифровизации процесса, получение медикаментов стало значительно проще и доступнее.

