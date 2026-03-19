Украинцы могут бесплатно получать лекарства: как и что для этого нужно

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
3,6 т.


Украинцы могут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства" по электронному рецепту от врача. Для этого нужно обратиться к семейному врачу и получить препараты в аптеках, которые участвуют в программе.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Программа направлена на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями и социально уязвимых категорий населения, нуждающихся в регулярном лечении. Получить лекарства по программе могут:

  • пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • люди с сахарным или несахарным диабетом;
  • больные астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей;
  • пациенты с психическими расстройствами, эпилепсией, болезнью Паркинсона;
  • люди после трансплантации;
  • пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи или обезболивании;
  • военнослужащие;
  • беременные женщины, роженицы и дети.

Программа охватывает миллионы украинцев, для которых регулярный доступ к лекарствам является критически важным. Чтобы воспользоваться программой, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • обратиться к своему семейному врачу;
  • получить электронный рецепт;
  • прийти в аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства";
  • предъявить рецепт и получить препарат.

Электронный рецепт значительно упрощает процесс – он хранится в системе, а пациенту не нужно носить бумажные документы. Важно знать, что:

  • часть препаратов предоставляется полностью бесплатно;
  • за некоторые нужно доплатить небольшую сумму.

Размер доплаты зависит от конкретного лекарственного средства, но цены регулируются государством, поэтому аптеки не могут самостоятельно их завышать. Каждый участник программы имеет право:

  • получить препарат по установленной государственной цене;
  • узнать полную информацию о стоимости лекарств;
  • получить чек после покупки.

Если аптека отказывает в отпуске лекарств по рецепту или завышает цены, стоит обратиться в Госпродпотребслужбу в своем регионе. Там отмечают, что благодаря цифровизации процесса, получение медикаментов стало значительно проще и доступнее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 3 марта, на АЗС в Украине официально разрешили продавать лекарства. Речь идет о безрецептурных медикаментах, например, жаропонижающие, обезболивающие и сорбенты.

