Украинцы могут бесплатно получать лекарства: как и что для этого нужно
Украинцы могут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства" по электронному рецепту от врача. Для этого нужно обратиться к семейному врачу и получить препараты в аптеках, которые участвуют в программе.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Программа направлена на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями и социально уязвимых категорий населения, нуждающихся в регулярном лечении. Получить лекарства по программе могут:
- пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- люди с сахарным или несахарным диабетом;
- больные астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей;
- пациенты с психическими расстройствами, эпилепсией, болезнью Паркинсона;
- люди после трансплантации;
- пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи или обезболивании;
- военнослужащие;
- беременные женщины, роженицы и дети.
Программа охватывает миллионы украинцев, для которых регулярный доступ к лекарствам является критически важным. Чтобы воспользоваться программой, нужно выполнить несколько простых шагов:
- обратиться к своему семейному врачу;
- получить электронный рецепт;
- прийти в аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства";
- предъявить рецепт и получить препарат.
Электронный рецепт значительно упрощает процесс – он хранится в системе, а пациенту не нужно носить бумажные документы. Важно знать, что:
- часть препаратов предоставляется полностью бесплатно;
- за некоторые нужно доплатить небольшую сумму.
Размер доплаты зависит от конкретного лекарственного средства, но цены регулируются государством, поэтому аптеки не могут самостоятельно их завышать. Каждый участник программы имеет право:
- получить препарат по установленной государственной цене;
- узнать полную информацию о стоимости лекарств;
- получить чек после покупки.
Если аптека отказывает в отпуске лекарств по рецепту или завышает цены, стоит обратиться в Госпродпотребслужбу в своем регионе. Там отмечают, что благодаря цифровизации процесса, получение медикаментов стало значительно проще и доступнее.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 3 марта, на АЗС в Украине официально разрешили продавать лекарства. Речь идет о безрецептурных медикаментах, например, жаропонижающие, обезболивающие и сорбенты.
