Тысячи украинцев остались без пенсий в апреле: что произошло и как восстановить выплаты

Более 169 тысяч украинцев массово остались без пенсий и выплат из-за бюрократии и непройденной идентификации. Чтобы восстановить выплаты, гражданам нужно пройти идентификацию и подать заявление о неполучении пенсии от РФ, иначе придется ждать следующих месяцев.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ситуация приобрела системный характер. По состоянию на апрель 2026 года более 169 тысяч украинцев фактически остались без пенсий.

Причина не только в формальных требованиях, но и в сложной бюрократической системе. По словам Лубинца, государственные реестры до сих пор не взаимодействуют должным образом, из-за чего даже официально зарегистрированные граждане могут "исчезать" для системы.

Отдельная проблема – внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Около 70% обращений к омбудсмену поступают именно от ВПЛ, которые находятся на подконтрольной территории, но вынуждены повторно подтверждать свои данные, подавая бумажные заявления.

Он также подчеркивает, что проблема не в работниках Пенсионного фонда, а в отсутствии системных решений на уровне правительства. Чаще всего пенсии блокируют в таких случаях:

если человек проживает на временно оккупированной территории;

если находится за границей;

если длительное время не пользуется банковским счетом;

если не прошел обязательную физическую идентификацию.

Если до конца определенного срока лицо не подтверждено, выплаты автоматически приостанавливаются. В случае задержки или отсутствия выплат необходимо пройти несколько обязательных шагов:

проверить физическую идентификацию;

Отмечается, что это ключевая процедура, без которой выплаты не восстановят. Пройти ее можно одним из способов. Можно подать заявку на видеозвонок, войти на портал Пенсионного фонда через Дія.Підпис или лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

сообщить о неполучении выплат от РФ;

Речь идет о тех, кто находится или находился на временно-оккупированной территории (ВОТ). Сообщение нужно подать до 1 апреля 2026 года:

во время видеоидентификации;

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;

лично в сервисном центре.

После прохождения всех процедур информация обрабатывается. Сроки зависят от даты подачи. Если все действия выполнены до 20 числа – выплаты поступят уже в этом месяце, если позже то придется ждать до следующего месяца.

Лубинец отмечает, что сегодня украинцы вынуждены самостоятельно преодолевать сложную бюрократию, чтобы получить свои законные средства. В то же время государство пока не обеспечило надлежащей автоматизации процессов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат. Средства через несколько дней автоматически поступят на карты или через "Укрпочту". Использовать деньги можно без ограничений.

