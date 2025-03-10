Украинцы массово накапливают долги за штрафы от ТЦК: где не платят чаще всего

Украинские мужчины массово не платят штрафы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Чаще украинцев штрафуют на Днепропетровщине, в Киеве и на Полтавщине.

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Об этом сообщили на платформе Опендатабот. Всего с начала 2025 года из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК было открыто 9 658 исполнительных производств, что почти столько же, как за весь позапрошлый год (10 541 производства). В общем, закрыли из них лишь менее чем каждое восьмое.

И хотя в Украине больше долгов за штрафы, украинцы не спешат их платить – среди производств, открытых в 2023 году, не уплатили каждый четвертый, а среди прошлогодних – почти половину (52%). По количеству выписанных штрафов военнообязанным лидируют следующие регионы:

Днепропетровская область – 1053;

– 1053; Киев – 1003;

– 1003; Полтавская область – 916;

– 916; Сумская область – 875;

– 875; Одесская область – 854.

Наиболее активно просрочивают штрафы от ТЦК украинцы в возрасте 25-35 лет – на эту категорию людей пришлось 4342 задолженности, или почти каждое второе производство ( 45% ). Вторая самая большая категория – украинцы 36-45 лет, в отношении которых было начато 3665 производств, или 38% всех неуплаченных штрафов.

Штрафы для военнообязанных: за что можно получить и как оплатить меньше

В 2024 году в Украине введена норма, согласно которой во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не обновившим свои данные в ТЦК и СП или не состоящим на военном учете, грозят штрафы:

для граждан – от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн (ранее сумма штрафа составила 1700 грн);

(ранее сумма штрафа составила 1700 грн); для должностных и юридических лиц – от 34 тыс. до 59 тыс. грн.

Если штраф не уплатить в срок, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. В то же время уплата штрафа не освобождает от исполнения возбужденного обязательства – то есть от необходимости соблюдать правила военного учета.

Но в начале января 2025 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине продлили срок перебронирования работников критических предприятий до 31 марта. Решение было принято из-за последствий кибератаки, которая сделала невозможным своевременное обновление документов.

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