Украинцы из трех регионов могут получить до 36 тыс. грн: что для этого нужно

Украинцы из Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей могут получить до 36 тысяч гривен финансовой помощи от Эстонского совета по делам беженцев на возобновление или начало бизнеса. Приоритет в предоставлении средств имеют уязвимые категории, такие как неполные семьи, многодетные семьи, семьи с инвалидами и потерявшие жилье из-за войны.

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Об этом говорится в объявлении организации. Граждане, проживающие на этих территориях, могут подать заявку на участие в проекте и получить финансовую поддержку.

Кто имеет приоритет на получение помощи

Приоритет в предоставлении финансовой поддержки предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, наиболее пострадавшим от последствий полномасштабной войны. К таким категориям относятся:

неполные семьи , где один из родителей воспитывает детей до 18 лет самостоятельно;

, где один из родителей воспитывает детей до 18 лет самостоятельно; семьи, состоящие только из пожилых людей;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или страдающие тяжелыми заболеваниями;

или страдающие тяжелыми заболеваниями; многодетные семьи или семьи, где есть беременные женщины;

или семьи, где есть беременные женщины; домохозяйства, жилье которых пострадало от обстрелов или других последствий военных действий;

или других последствий военных действий; семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

Как получить помощь: процедура подачи заявки

Для того чтобы получить финансовую помощь в размере до 36 тысяч гривен, семьи должны пройти простую процедуру. Первым шагом является заполнение онлайн-заявки на участие в программе. Заявка подается через официальный сайт Эстонского совета по делам беженцев или через соответствующие каналы коммуникации, указанные в объявлении программы.

После подачи заявки представители проекта связываются с потенциальными участниками для дальнейшего рассмотрения и уточнения деталей. Для получения консультаций и дополнительной информации об условиях участия граждане могут обращаться по контактному телефону +38 073 508 08 39, доступному в будние дни с 10:00 до 13:00.

Использование средств: на что могут быть направлены финансы

Полученные в рамках программы 36 тысяч гривен могут быть использованы для разных экономических целей. Это может быть восстановление разрушенного бизнеса или создание нового, приобретение необходимого оборудования или материалов для ведения предпринимательской деятельности. Важно, что деньги предназначены именно для создания новых источников дохода, имеющих целью обеспечить устойчивое экономическое развитие и поддержку семей в преодолении последствий войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым предоставлялась финансовая помощь на проживание от государства, продолжат и дальше получать средства. Правительство продлило выплаты еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

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