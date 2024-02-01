Для украинских водителей готовят новую обязанность: что запланировали нардепы

В Украине могут ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автострахование). Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении в Верховной Раде, а теперь его рекомендуют принять в целом.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: комитет уже дал соответствующую рекомендацию по законопроекту.

По словам Гетманцева, документом предлагается, в частности, постепенно повысить максимальные размеры страховой выплаты до установленных в странах Европейского союза. А кроме того:

Ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона.

"Сейчас это годы. А предлагается до 90 дней", – объяснил нардеп.

Внедрить прямое урегулирование во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству.

Это, по его словам, позволит потерпевшим обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

Расширить применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

Для украинских водителей сильно повысили цены на документы

В то же время, в Украине уже сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, до изменений стоимость теоретических и практических экзаменов составляла 13 грн, выдача водительских удостоверений – 26 грн. А стоимость осуществления регистрационных действий с транспортными средствами составляла 200 грн.

Теперь же платить нужно намного больше. Так, цены установили на уровне:

выдача водительского удостоверения – 230 грн;

принятие теоретических экзаменов – 250 грн;

принятие практических экзаменов – 420 грн;

регистрация и перерегистрация транспортных средств – 350 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют внедрить растаможку легковых автомобилей через Дію. Соответствующий законопроект уже поддержан профильным комитетом. Это первый шаг, далее документ ждет рассмотрение в сессионном зале парламента в первом чтении.

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