Украинцы должны уплатить налоги за продажу авто: все правила и важные нюансы

Продажа автотранспорта в Украине физическими лицами облагается налогом по разным ставкам в зависимости от количества сделок в течение года. Первая продажа не облагается налогом, вторая – 5% НДФЛ и 1,5% военный сбор, третий и последующие – 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор.

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Об этом пишет "Укравтопром". При продаже автотранспорта физическим лицом следует учитывать разные ставки налогов на доход, в зависимости от количества продаж и типа транспортного средства.

Налоги на продажу легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов

Если вы продаете легковой автомобиль, мотоцикл или мопед в течение календарного года, то ставки налогов зависят от количества заключенных сделок. Сейчас они таковы:

Первая продажа : ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) составляет 0%. Это означает, что при первой продаже транспортного средства налог на доход не взимается;

вторая продажа : со второй продажи в течение года необходимо уплатить 5% НДФЛ от стоимости транспортного средства, а также военный сбор в размере 1,5%;

: со второй продажи в течение года необходимо уплатить НДФЛ от стоимости транспортного средства, а также военный сбор в размере третий и последующие продажи : за каждое следующее соглашение в течение года ставка НДФЛ увеличивается до 18% от стоимости транспортного средства, плюс военный сбор 1,5%.

Эти правила позволяют избежать двойного налогообложения, если физическое лицо осуществляет продажу автотранспорта редко, но вводят более жесткие условия для регулярно продающих транспортные средства. Для грузовиков, автобусов, прицепов, тракторов и другой спецтехники налоги также зависят от количества продаж:

первая и вторая продажа : облагается по ставке 5% НДФЛ и военным сбором 1,5% от оценочной стоимости транспортного средства;

: облагается по ставке НДФЛ и военным сбором от оценочной стоимости транспортного средства; третьей и последующей продажи : налог на доход физических лиц составляет 18% от стоимости транспортного средства плюс военный сбор 1,5%.

Эти ставки действуют для всех видов движимого имущества, подлежащего продаже, и отражают стремление государства обеспечить справедливое обложение доходов от таких сделок.

Особенности налогообложения для нерезидентов Украины

Физические лица-нерезиденты Украины также обязаны платить налоги при продаже транспортных средств. Согласно статье 172.9 Налогового кодекса Украины, для них все доходы от продажи автотранспорта облагаются налогом по ставке 18% независимо от количества сделок, совершенных в течение года.

Это важный момент, на который следует обратить внимание иностранцам, продающим свое имущество в Украине во избежание возможных штрафов за неуплату налогов. Парламент Украины рассматривает предложение о повышении военного сбора для граждан, впервые регистрирующих транспортные средства в отделениях МВД.

Если инициатива будет принята, владельцам автотранспорта придется платить военный сбор в размере 15% от стоимости транспортного средства. Это может оказать существенное влияние на общую стоимость владения автомобилем или другой техникой, особенно для тех, кто планирует часто продавать или покупать транспортные средства.

Важные нюансы о НДФЛ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в Украине взимается со всех граждан, получающих доходы, по разным ставкам. Максимальная ставка 18% применяется к следующим видам доходов:

зарплата;

прибыль от предпринимательской деятельности;

аренда недвижимости или лизинг;

выигрыши в розыгрышах и лотереях;

проценты по депозитам, облигациям, ценным бумагам;

роялти;

продажа движимого имущества (третьего за год);

наследство, полученное от нерезидентов;

иностранные доходы

В то же время существуют льготные ставки, например, 0% для наследства, полученного членами семьи первой и второй степеней родства, или для продажи квартиры, которая находилась в собственности более трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, чтобы зарегистрировать автомобиль, который был в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.

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