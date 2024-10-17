Украинцы будут получать от государства по 7 тыс. грн за определенных животных: кто может рассчитывать

Украинские фермеры могут получить дотации из бюджета на содержание содержание коров или коз и/или овец. В частности, для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую.

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Об этом сообщили Минагрополитики. Там отметили: для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов, предусмотрена дотация в 2 тыс. грн на каждую.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. За исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", – говорится в сообщении.

Сами заявки, отмечается, начали принимать с 17 октября. Сделать это можно по ссылке.

"В случае поступления в Государственный аграрный реестр заявок на сумму, соответствующую объему бюджетных средств по отдельному направлению, подача заявок прекращается. О чем обнародуется соответствующее объявление в Государственном аграрном реестре", – рассказали в министерстве.

В Украине будут платить по 2 тыс. грн за гектар земли

Кроме того, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют изменить правила пользования земельными участками во время военного положения. В частности, в принудительном порядке временно лишать лиц права пользования землей, находящейся в частной собственности, для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Соответствующий проект закона правительство уже одобрило.

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