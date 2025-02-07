Украинцу пришла платежка за газ в 404 тыс. грн: за что заставят доплатить огромную сумму

В Украине в 2025 году наибольшее доначисление за газ, которое через суд получает газовая компания, составляет почти 404 тыс. грн. Именно столько по решению Полтавского районного суда должен заплатить клиент "Полтавагаз".

Видео дня

В материалах дела говорится: мужчина самостоятельно сделал еще один газопровод и подсоединил его вне счетчика. Во время проверки "трубу" нашли, сняли это на видео и пошли в суд (предварительно заплатили добровольно), говорится в публикации OBOZ.UA.

Мужчина в суде не стал отрицать, что действительно есть дополнительная газовая труба к его дому. Но на видео, показанном в суде, не видно, что этот незаконный газопровод не подключен к газовым приборам (возможности снимать в доме не было). Также мужчина заявил в суде: "В акте-расчете не предоставлены математические расчеты и формулы, которые были использованы истцом, что делает невозможным проверку правильности данных, указанных в акте-расчете".

Полтавский районный суд рассмотрел материалы дела и обязал мужчину заплатить "Полтавагазу" почти 404 тыс. доначисления за газ, а также 6 тыс. грн компенсации судебного сбора. "Доводы ответчика об отсутствии причинно-следственной связи между наличием дополнительного газопровода с возможностью использования его для неучтенных расходов в обход газового счетчика не опровергают факт несанкционированного отбора природного газа путем скрытых мер, а именно наличия несанкционированного газопровода, установленного скрытым способом", – говорится в материале.

Объемы доначисления зависят в первую очередь от того, сколько газа теоретически мог "украсть" нарушитель. Если нарушена пломба в квартире, где установлена только газовая плита, доначислить могут несколько тысяч гривен. А если речь идет о поставках газа в дом, который газом отапливается, то доначислить могут сотни тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!