Украинцев в Польше начали штрафовать по новым правилам: как изменились местные ПДД

В Польше с 1 июля вступили в силу новые правила дорожного движения, нарушение которых предусматривает высокие штрафы. Новые правила распространяются не только на местных жителей, но и иностранцев – в т.ч. и украинцев.

Видео дня

Как рассказали в Visit Ukraine, новые правила для водителей касаются изменения общих положений дорожного движения. А кроме того:

повышения штрафов;

новой системы накопления штрафных баллов.

Какие предусмотрены штрафы

Водители легковых автомобилей, опоздавших с покупкой полиса, могут получить штраф в сумме от 1 440 до 7 200 злотых (согласно курсу НБУ, от 13 140 грн до 65 703 грн) – в зависимости от срока просроченности.

Водители грузовых автомобилей будут платить еще больше – от 2 160 до 10 800 злотых (от 19 711 грн до почти 100 000 грн).

Водители, опоздавшие с подачей декларации РСС-3 (с помощью которой соответствующая служба может высчитать налог по гражданско-правовым соглашениям) заплатят штраф в размере от 360 до 72 000 злотых (от 3 285 грн до 657 000 грн).

За что могут отобрать водительское удостоверение

Также за нарушение правил могут лишить водительского удостоверения. Как рассказали авторы материала, это произойдет в том случае, если будет превышено установленное законодательством количество штрафных баллов.

Впрочем, есть и позитив. "Раньше списание штрафных баллов происходило раз в 2 года, но теперь, согласно новым правилам, аннуляция штрафных баллов будет происходить каждый год", – говорится в материале.

Плату за проезд по автомагистрали отменили

Еще из позитивного – отмена платы за проезд по некоторым автомагистралям. Речь об:

автомагистраль А2 от Конина до Стрыкува;

автомагистраль А4 от Вроцлава до Гливице.

Также частично отменили оплата за проезд по автомагистрали А1 Торунь – Гданьск. Так:

в выходные по ней ездить стало бесплатно;

в будни нужно платить 29,9 злотого (около 273 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине электросамокаты и моноколеса официально признали транспортными средствами. Соответственно, на их водителей передвижения теперь распространяются штрафы за нарушение ПДД. Максимальный составляет 17 000 грн – за вождение в нетрезвом виде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!