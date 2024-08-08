Украинцев пугают "черной зимой": как распознать российское ИПСО

Россия усилила ИПСО по ситуации в энергетической сфере Украины. В частности, ожидается, что в рамках кампании "Черная зима" она будет распространять нарративы о якобы катастрофе в энергетической и коммунальной сферах страны.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили: цель подобных действий врага – спровоцировать панику среди украинцев. А также:

дискредитировать руководство страны;

сформировать протестные настроения среди населения.

При этом подчеркивается: также россияне намерены распространять сообщения о якобы сговоре власти и крупного бизнес. А кроме того – безразличия властей к гражданам. Также ожидается распространение протестных настроений.

"На самом деле, главная причина критической ситуации в энергосистеме – атаки врага на энергоинфраструктуру и негативные последствия этих атак. Украинские энергетики делают почти невозможное – держат энергосистему, подвергшуюся невиданным в мире масштабным атакам", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуть бесперебойную подачу света украинцам. Также:

продолжается самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли;

энергетики круглосуточно работают и активно готовят энергосистему к прохождению осенне-зимнего периода;

правительство ввело ряд программ для стимулирования развития и развития распределенной генерации, "чтобы повысить энергетическую независимость потребителей и укрепить устойчивость энергетической системы".

Графики отключения света в Украине будут действовать не для всех

В то же время, Кабмин принял решение, по которому в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.

"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это немаловажный элемент нашей энергетической устойчивости", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!