Украинцев просят сдать старые копейки: какие монеты принимают и зачем это нужно

Украинцы до 6 декабря смогут сдавать вышедшие из оборота монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек, чтобы помочь украинским военным и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий. Сделать это можно в отделениях ПриватБанка, Ощадбанка и ПУМБа (следует уточнить в самом банке, какие филиалы принимают участие в сборе).

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О продлении сроков акции SuperCoins сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). "Наблюдаем большое количество желающих присоединиться к нашей благотворительной акции по сбору монет SuperCoins. Чтобы все желающие могли принять участие, мы продолжаем ее до 6 декабря", – говорится в сообщении.

Кроме старых монет, сдавать можна также банкноты и монеты, находящиеся в обращении – 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 грн. Во время их сдачи нужно обязательно сообщить кассиру банка, что средства передаются в рамках акции SuperCoins.

Все собранные средства будут перечислены на счет Superhumans Center. Это клиника по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны.

Кроме того, с 1 ноября украинцы смогут продать или сдать поврежденные инвестиционные монеты не только в Киеве. НБУ расширил сеть, где это можно будет сделать, еще на четыре крупных города – Львов, Одессу, Харьков и Днепр. Эта сдача происходит не в рамках благотворительной акции.

Самая дорогая из таких монет – золотая монета Архистратига Михаила номиналом 20 гривен, отчеканенная в 2011 году. За нее НБУ предлагает более 114,5 тыс. гривен. За остальные – от 1,4 тыс. до 61,8 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA, термин "копейка" в Украине признали символом российского империализма и объектом колониального наследия. Поэтому замена названия разменной монеты на "шаг" исторически, семантически и экономически оправдана, заявили в НБУ.

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