Украинцев предупредили о подорожании продуктовой корзины: что больше всего прибавит в стоимости

Украинцев в мае ожидает дальнейший рост цен на молочные продукты, крупы и овощи борщевого набора. Наибольший рост прогнозируется в сегменте круп – прежде всего гречки и пшена, где цены могут подняться еще на 5-10%. В то же время цены на мясо останутся относительно стабильными, а салатные овощи могут подешеветь.

Об этом рассказали профильные эксперты в комментарии 24 Каналу. цены на большинство базовых товаров продолжат расти под влиянием затратных факторов – от логистики до стоимости энергоносителей.

Цены на молочную продукцию

Как пояснил доктор екомічних наук Иван Свиноус, производство молока в Украине становится все более затратным. Основные причины – подорожание кормов из-за высоких цен на топливо, а также рост расходов на транспортировку.

По его словам, это формирует предпосылки для повышения розничных цен уже в ближайшее время. "Несмотря на ограниченную покупательную способность населения, в мае прогнозируется повышение цен на основные виды молочных продуктов", – отмечает эксперт. Ожидаемые цены:

молоко (2,6%) – до 74,1 грн/кг (+2,4%);

сметана (20%) – до 195,3 грн/кг (+3,6%);

масло – до 640,5 грн/кг (+3,3%).

Свиноус также подчеркнул, что закупочные цены на молоко для переработки могут вырасти на 2,8-3,6%, но это не улучшит рентабельность производства, которая остается на уровне 2-3%. В то же время для домохозяйств ситуация другая, цены на молоко второго сорта могут даже снизиться примерно на 2%.

Цены на овощи

В частности, доктор наук Инна Сало обратила внимание на то, что цены на овощи формируются под влиянием нескольких ключевых факторов – объемов поставок, условий хранения, стоимости электроэнергии и горючего. По ее словам овощи "борщевого набора" уже подорожали в конце апреля.

В мае их цена может вырасти еще до 7%, а фрукты могут подорожать до 10%. В то же время есть и положительная тенденция. "С расширением предложения цены на салатные овощи могут снизиться на 15-20%", – подчеркнула эксперт. Она также напомнила, что до 88% овощей и около 80% фруктов в Украине производят именно домохозяйства, поэтому рынок очень зависит от сезонных и логистических условий.

Цены на мясо

Как отметила эксперт Наталья Копытец, в апреле цены на мясо менялись неравномерно. Курятина подорожала больше всего (до +9% на голени), а свинина частично выросла (ребра +4,3%). В частности, некоторые части свинины наоборот подешевели (лопатка -8,3%).

Говядина выросла из-за ограниченного предложения (+2,4-2,7%) Эксперт объясняет это сезонностью, ведь после Пасхи потребительские предпочтения меняются, и спрос перераспределяется. "В мае 2026 года розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне конца апреля", – отметила Копытец. То есть резких скачков не ожидается.

Крупы – самый быстрый рост цен

Наиболее напряженная ситуация на рынке круп. Об этом говорит Светлана Черемисина, она отмечает, что в последние годы цены стабильно растут, а в 2026 году этот процесс даже ускорился.

Текущие тенденции – гречка уже подорожала почти до 65 грн/кг (+20% за месяц), а пшено выросло до 51,9 грн/кг (+54,6% с начала года). Согласно прогнозу на май:

гречка может вырасти еще на 5-10% – до 68-70 грн/кг;

пшено до 53-55 грн/кг (+5-7%);

рис до 57–60 грн/кг (+5-7%);

другие крупы – +3-5%.

"Это связано с ограниченным предложением, высокими затратами на переработку и стабильным спросом", – подчеркнула Черемисина. Эксперты сходятся в одном, что главный драйвер подорожания – не спрос, а затраты производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине впервые за месяц начали дешеветь тепличные помидоры. Но даже после падения в среднем на 10% цены остаются почти вдвое выше, чем в тот же период прошлого года. В супермаркетах цены на овощи сейчас начинаются от 179-199 грн/кг.

