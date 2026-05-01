Украинцы отказались покупать дорогие тепличные помидоры: как изменилась цена на овощ

В Украине впервые за месяц начали дешеветь тепличные помидоры. Но даже после падения в среднем на 10% цены остаются почти вдвое выше, чем в тот же период прошлого года. В супермаркетах цены на овощи сейчас начинаются от 179-199 грн/кг.

Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики называют три причины снижения цен:

тепличные хозяйства по всей стране наращивают объемы сбора ;

; спрос на помидоры в этом сегменте падает;

стабильные импортные поставки давят на цены дополнительно.

Сколько стоят помидоры сейчас

Местные тепличные комбинаты предлагают помидоры по 130–160 грн/кг, что примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Впрочем, несмотря на снижение, цены остаются на 73% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время участники рынка не исключают дальнейшего удешевления. Все больше украинских тепличных комбинатов входят в активную фазу реализации, а предложение отечественной продукции продолжает расти.

Производители говорят откровенно: если темпы сбыта не ускорятся, они будут вынуждены и дальше снижать цены – чтобы не накапливать нереализованные запасы на складах.

Цены на помидоры в супермаркетах

По данным"Минфина", по состоянию на 1 мая средние цены на помидоры в розничных сетях начинаются от 233,19 грн/кг, в зависимости от сорта. По сравнению с апрелем цены на некоторые сорта упали примерно на 15-64 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"Сильпо" – 179 грн/кг;

– 179 грн/кг; Varus – 189,90 грн/кг;

– 189,90 грн/кг; Auchan – 199 грн/кг;

– 199 грн/кг; Novus – 189 грн/кг;

– 189 грн/кг; "Фора" – 179 грн/кг;

– 179 грн/кг; АТБ – 179.89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине впервые с февраля 2026 года выросли цены на репчатый лук. Сейчас фермеры отгружают продукцией по стоимости 4-9 грн/кг, что на 40% больше, чем неделей ранее. Подорожание связано с исчерпанием запасов и высоким спросом.

