Украинцев могут оштрафовать за нескошенные сорняки: кому придется заплатить более 1700 грн

Украинцев могут оштрафовать за заросшие сорняками земельные участки, если после проверки владелец проигнорирует предписание и не устранит нарушение в установленный срок. За нарушение правил благоустройства гражданам грозит штраф от 340 до 1360 гривен, а должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 850 до 1700 гривен, однако требования к высоте травы и срокам её скашивания могут отличаться в зависимости от правил конкретной территориальной общины.

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Такая обязанность предусмотрена Земельным кодексом Украины и Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Подробнее об этом написали специалисты "Судебно-юридической газеты".

Часто люди ошибочно полагают, что если они давно не живут в доме, находятся за границей или лишь изредка посещают свой земельный участок, то ответственность за его состояние не наступает. На самом деле это не так: собственник или пользователь земельного участка несет ответственность за его содержание независимо от того, проживает ли он по этому адресу постоянно.

Точно так же обязанность ухаживать за территорией не исчезает, если дом еще строится или участок временно не используется. Под надлежащим содержанием понимается уход не только за самим земельным участком, но и за двором, приусадебной территорией, зелеными насаждениями, проходами, подъездами и прилегающей территорией возле домовладения.

Какие требования действуют в отношении сорняков

Владельцы должны регулярно скашивать траву, уничтожать сорняки, сухостой и карантинные растения, прежде всего амброзию полынолистную, которая является одним из самых опасных аллергенов. В то же время важно знать, что единой для всей Украины нормы о максимальной высоте травы не существует. Например , требование скашивать траву после достижения высоты более 10 сантиметров действует лишь в отдельных территориальных общинах, если такая норма предусмотрена их правилами благоустройства.

Именно поэтому конкретные требования могут отличаться в зависимости от населенного пункта. Помимо эстетического вида, борьба с сорняками имеет и практическое значение. Заросшие участки способствуют распространению клещей, грызунов, вредителей, а также карантинных растений, которые могут представлять угрозу для здоровья людей.

Как проходит проверка

Вопреки распространенному мнению, штраф за нескошенную траву не выписывают автоматически. К тому же подобные проверки проводятся не так часто, как иногда считают. Если уполномоченные должностные лица органа местного самоуправления все же выявляют нарушение, они могут осмотреть территорию, провести фото- или видеофиксацию, установить владельца земельного участка и оформить соответствующие материалы.

В большинстве случаев сначала владельцу выдают письменное предписание, в котором требуют устранить нарушение и устанавливают срок для приведения территории в надлежащее состояние. Только если предписание не будет выполнено в установленный срок, может быть составлен протокол об административном правонарушении, после чего материалы передаются на рассмотрение административной комиссии. Даже если собственник откажется принять предписание или подписать документы, это не останавливает процедуру — факт отказа просто фиксируется надлежащим образом.

Какие штрафы могут быть наложены

За нарушение правил благоустройства ответственность может наступать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размеры штрафов составляют:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Окончательное решение о наложении штрафа принимает административная комиссия при исполнительном органе местного совета или другой уполномоченный орган в зависимости от конкретной ситуации. При этом даже после уплаты штрафа собственник не освобождается от обязанности привести земельный участок в надлежащее состояние.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут существенно ужесточить ответственность за превышение скорости на дорогах. В частности, максимальный штраф за такое нарушение может вырасти до 17 тыс. грн, а минимальный – до 680 грн. К тому же появится градация – чем выше превышение скорости, тем строже наказание.

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