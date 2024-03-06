Украинцев массово обманывают в супермаркетах: в Госпотребслужбе рассказали, что должен знать каждый покупатель

В Украине супермаркеты не имеют права обязывать покупателей оставлять свои вещи в камере хранения. В то же время, если вещи уже оставили, магазин несет за них ответственность. Вместе с этим часто супермаркеты и магазины вводят клиентов в заблуждение и утверждают, что "администрация не несет ответственности за оставленные в камере хранения вещи".

Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы. Так, покупатели не обязаны сдавать свои личные вещи. Это дело добровольное. "Субъект обязан обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, реализация которых осуществляется в таких торговых объектах. Работники магазинов не могут заставлять покупателя при входе в торговый зал предъявить приобретенные в других местах товары, а при выходе – проверять правильность чека и осматривать вещи покупателя", – отмечают в ведомстве.

При выходе из торгового зала охранник может попросить показать сумку. Сам он производить осмотр не имеет права. То есть покупатель имеет право отказаться. Осматривать может только работник полиции и только в том случае, если покупателя подозревают в краже товара.

"Касательно утверждения работников торговли, что администрация магазина за хранение вещей в камерах хранения ответственности не несет, то такое заявление также не соответствует действительности... Ущерб, причиненный поклажедателю потерей (недостатком) или повреждением вещи, возмещается хранителем: в случае потери (недостатка) вещи – в размере ее стоимости; в случае повреждения вещи – в размере суммы, на которую снизилась ее стоимость", – отметили в ведомстве.

Если в результате повреждения вещи ее качество изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель имеет право отказаться от этой вещи и требовать от хранителя возмещения ее стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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