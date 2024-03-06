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Украинцев массово обманывают в супермаркетах: в Госпотребслужбе рассказали, что должен знать каждый покупатель

Александр Литвин
Личные финансы
2 минуты
2,0 т.
Украинцев заставляют переплачивать в супермаркетах

В Украине супермаркеты не имеют права обязывать покупателей оставлять свои вещи в камере хранения. В то же время, если вещи уже оставили, магазин несет за них ответственность. Вместе с этим часто супермаркеты и магазины вводят клиентов в заблуждение и утверждают, что "администрация не несет ответственности за оставленные в камере хранения вещи".

Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы. Так, покупатели не обязаны сдавать свои личные вещи. Это дело добровольное. "Субъект обязан обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, реализация которых осуществляется в таких торговых объектах. Работники магазинов не могут заставлять покупателя при входе в торговый зал предъявить приобретенные в других местах товары, а при выходе – проверять правильность чека и осматривать вещи покупателя", – отмечают в ведомстве.

Как обманывают супермаркеты

При выходе из торгового зала охранник может попросить показать сумку. Сам он производить осмотр не имеет права. То есть покупатель имеет право отказаться. Осматривать может только работник полиции и только в том случае, если покупателя подозревают в краже товара.

"Касательно утверждения работников торговли, что администрация магазина за хранение вещей в камерах хранения ответственности не несет, то такое заявление также не соответствует действительности... Ущерб, причиненный поклажедателю потерей (недостатком) или повреждением вещи, возмещается хранителем: в случае потери (недостатка) вещи – в размере ее стоимости; в случае повреждения вещи – в размере суммы, на которую снизилась ее стоимость", – отметили в ведомстве.

Если в результате повреждения вещи ее качество изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель имеет право отказаться от этой вещи и требовать от хранителя возмещения ее стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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