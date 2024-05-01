Украинцев хотят обязать выплачивать долги умерших родственников: законопроект уже в Раде

Украинцам могут запретить отказываться от наследства, если у умершего были долги перед кредиторами. Это можно будет сделать только после погашения задолженности в пределах стоимости унаследованного имущества.

Об этом говорится в законопроекте №11220, который был зарегистрирован в Верховной Раде нардепом Александром Лукашевым ("Восстановление Украины"), таким образом, он предлагает внести соответствующие изменения в статьи 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины, чтобы защитить кредиторов от убытков.

"Учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов взыскание отдельными кредиторами по обязательствам должника, нанося тем самым ущерб такому кредитору", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее уже сообщалось, что согласно ст. 1268 Гражданского кодекса Украины считается, что родственник наследодателя, постоянно проживавший вместе с ним на время открытия наследства, принял наследство, если не заявил у нотариуса об отказе от этого. На это дается 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Если же наследник принял наследство, то он обязуется выплатить и невыплаченную долю кредита. Для этого необходимо заблокировать в банке карты умершего (если они были открыты), а также предоставить свидетельство о смерти (оригинал или нотариально заверенную копию). В результате сторнации начисление процентов по кредитам наследник должен будет выплатить только тело займа.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году в Украине вернули старые правила принятия наследства. Родственники умерших снова должны подать заявление о наследовании в течение шести месяцев. До этого с начала полномасштабной войны срок был увеличен до десяти месяцев.

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